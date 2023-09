„Kein Brünnlein“ fließt im Bräuhaussaal

Die über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ochsenhausener Kindersingtage „Ox–Ki–Si 2023“ und des „Academy Collective 21“ hatten sich unter der einfühlsamen musikalischen Leitung von Akademiedozentin Barbara Comes sowie unter der fachkundigen Regie des Ulmer Dramaturgen Benjamin Künzel an der Landesakademie eine Woche Zeit genommen, um die Uraufführung des Musicals „Wir kommen groß raus!“ vorzubereiten. Die zeitgemäße Story aus der Feder von Benjamin Künzel und die ansprechende, vom Ulmer Jazztrompeter, Echopreisträger und Tausendsassa Joo Kraus komponierte Musik wirkten in einer kongenialen Einheit zusammen und stießen auf riesengroße Begeisterung bei Akteuren und Publikum gleichermaßen. Viel besser lassen sich Schulferien kaum mit Leben füllen.

Unterstützt durch den Carus–Musikverlag, die EnBW und die Firma Oelmaier–Automation entstand mit dieser Auftragskomposition der Landesakademie ein Werk, das den Spaß– und Unterhaltungsfaktor einer Bühnenproduktion organisch mit dem pädagogischen Impetus und einem Schuss Gesellschaftskritik verbindet. Ausgehend von der verbreiteten Unlust, die Jugendliche oft mit überkommenen Inhalten einer oft zu Unrecht verklärten Vergangenheit verbinden, regte das, durchaus klangschön intonierte Volkslied „Wenn alle Brünnlein fließen“, eine Eigeninitiative aus dem rund 80–köpfigen Schulchor an, die in einer eigenmächtigen, von der Chor– und Schulleitung zunächst nicht autorisierten Anmeldung zu einem Chorwettbewerb gipfelte. Das aus diesem Projekt resultierende überschwängliche Gemeinschaftsgefühl mündet schließlich in die begeisterte Zuversicht: „Wir kommen groß raus“. Die vorausgegangenen, kontroversen Diskussionen fanden in einer so authentischen Jugendsprache statt, dass auch im Publikum manch verständnisvoller Lacher erklang. Dass einzelne Mitwirkende des aus rund 20 Akteuren bestehenden Ensembles sich dabei den Ressentiments renitenter Eltern gegenüber einer „brotlosen Kunst“ widersetzen mussten, darf wohl als dramaturgischer Kunstgriff und durch die pittoreske Kostümierung unterstützte Karikatur restaurativer Ansichten verstanden werden. Oder sollte es heutzutage tatsächlich noch solche rückständigen Ansichten geben?

Eines der ersten musikalischen Highlights der vielschichtigen, oft auch augenzwinkernd parodistisch eingesetzten Musik entwickelte sich scheinbar spontan aus den klangvollen Versatzstücken verschiedener Einsingübungen. Moderne Rap–Nummern wie „Kein Brünnlein“ mit eingelagerten modalen Kantilenen überspannten Jahrhunderte musikalischer Stilgeschichte. Unbeschwert im Shuffle–Rhythmus swingende Stücke wie „Ich will“, aufgepeppt mit lustigen Pfeifeinlagen à la Monty Python’s „Always look on the bright side of life“, befassten sich mit Liebe und Freundschaft. Deftig zupackende Rockrhythmen begleiteten die mit Spannung erwartete Jury–Entscheidung, die glücklicherweise nicht in ein klassisches Happy–End mit dem Gewinn des Wettbewerbes mündete. Noch nicht einmal ins Finale hatte es der Chor geschafft und dennoch haben letztlich alle gewonnen. Aus der in bitterer Enttäuschung gestellten Frage „War’s das für uns?“ resultierte schließlich die finale Erkenntnis „Wir sind, wer wir sind“ und wir haben, vor allem anderen, durch das motivierende Gemeinschaftserlebnis im sozialen Miteinander gewonnen, durch den unverbrüchlichen Zusammenhalt, durch Freundschaft, Liebe und gegenseitigen Respekt. Vermittelt wurde diese Erkenntnis unter anderem auch symbolisch durch die Musiknummer „Kisum Neleips“, deren tieferer Sinn sich erst durch einen Blick in den Spiegel respektive im Rückblick, durch Rückwärtslesen des Songtitels erschließt.

Die eingängige, zeitgemäße Musik sowie die Einbeziehung des großen Chores in eine, in der Lebenswelt der Jugendlichen angesiedelte Handlung mit einer als lebendiges Bühnenbild wirkenden, abwechslungsreichen Choreographie unter Verwendung sparsamer Requisiten macht das neue Musical nicht nur praxistauglich sondern sorgt für kurzweilige Aktion und eine klare dramaturgische Verdeutlichung des Geschehens. Dass bonbonbunte Beleuchtung und die wenig theateraffine Ausstattung des Bräuhaussaales nicht unbedingt hilfreich für eine bühnengerechte Umsetzung waren, tat dem Gesamteindruck kaum einen Abbruch. Leuchtende Augen und langanhaltender Applaus waren Bestätigung und Lohn für eine arbeitsreiche und erfüllte Woche und dürften künftig für den Schulalltag vieler Schulen eine willkommene Abwechslung darstellen.