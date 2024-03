Kandidaten der CDU Ochsenhausen/Schwendi stehen fest

Die CDU-Gemeindeverbände Ochsenhausen und Schwendi-Wain haben für die Kreistagswahl ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlbezirk VII Ochsenhausen/Schwendi nominiert. Die neun Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich der Versammlung vor. Sitzungsleiter Reinhold Besenfelder verkündete für alle eine einstimmige Wahl und gratulierte alle Kandidatinnen und Kandidaten zu der Wahl. Weiterhin fügte er an, dass eine einstimmige Wahl das Vertrauen widerspiegele. Somit treten für die CDU-Liste folgende neun Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge zur Kreistagswahl an (Foto: CDU): Baumann Dietmar, Bürkle Philipp, Härle Doris, Lauber Markus, Locher Siegfried, Reck Hans-Peter, Schneider Melissa, Schneider Stefan und Späth Wolfgang.