Kammermusik für Violoncelli im Bibliothekssaal Ochsenhausen

Eine ungewohnte Facette der Kammermusik präsentieren drei renommierte italienische Cellisten am Samstag, 29. Juli, um 19 Uhr im Bibliothekssaal in Ochsenhausen. Ihr Programm spannt einen weiten Bogen von Gioachino Rossini bis Richard Strauss und von brasilianisch beeinflussten Arrangements bis zu experimentellen Originalwerken. Außergewöhnlich und in Deutschland vollkommen unbekannt sind die Instrumente, mit denen Umberto Pedraglio zu hören ist. Neben dem traditionellen Cello zaubert er mit einem Cello aus Aluminium sowie einem Cello aus Karton neue und ungewohnte Klänge. Den Kammermusikabend gestaltet Umberto Pedraglio, der jedes Jahr an der Landesakademie einen Cellomeisterkurs gibt, zusammen mit den Cellisten Stefano Cerrato und Matias de Oliveira Pinto. Am Klavier sind Maria Semeraro und Risa Adachi zu hören.

Der Eintritt ist frei, Plätze müssen unter www.landesakademie–ochsenhausen.de reserviert werden.