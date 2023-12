Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar spielt in der Landesakademie

Die mehrfach ausgezeichnete Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar eröffnet am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr, im Bibliothekssaal Ochsenhausen die neue Konzertsaison der Landesakademie. Dem Kammerorchester liege die Aufführung vergessener Komponisten besonders am Herzen, heißt es in der Ankündigung der Landesakademie Ochsenhausen. So erklingt ein Divertimento der Polin Grazyna Bacewicz, bevor Antonin Dvoraks berühmte Serenade für Streicher E-Dur, op. 22 das Konzert beendet. Das junge Ensemble „besticht mit einer „faszinierenden Mischung aus Engagement, Enthusiasmus und nahezu professioneller Qualität besticht“, so formuliert es dessen Leiter Thomas Kalb. Der Eintritt zum Konzert im Bibliothekssaal ist frei, es besteht freie Platzwahl.