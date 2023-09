Junge Geiger auf erstaunlichem Niveau

Schöne Klänge von begabten jungen Geigern auf erstaunlichem Niveau, aber leider zu wenig Publikum: Mit einem Konzert im Bibliothekssaal in Ochsenhausen ist der viertägige Meisterkurs des Geigers Benjamin Schmid zu Ende gegangen.

Schmid unterrichtet am Mozarteum in Salzburg und an der Hochschule Bern. Er ist ein international gefragter Solist und Kammermusiker. Nun leitete er einen Kurs an der Landesakademie für sechs junge Geigerinnen und drei junge Geiger mit unterschiedlichem Ausbildungsstand.

Auf dem Kursprogramm standen Werke für Violine solo ebenso wie Konzerte und Duosonaten. Allen, die für „ihr“ Stück ein Klavier brauchten, war die Klavierpädagogin Noriko Shiozaki eine zuverlässige und einfühlsame Kammermusikpartnerin.

Das Ende des Kurses bildete das Meisterkonzert: Wenn man als Geigerin ein solches Konzert mit Bachs Sarabande aus der d–Moll–Partita eröffnen muss, ohne die beiden vorangehenden Sätze Allemande und Courante zum „Warmspielen“ zu haben, dann ist das nicht nur eine Technikprüfung, sondern auch Nervensache. Anna–Maria Gypaki bewältigte diese Herausforderung überzeugend.

Einen ersten Höhepunkt lieferte Vicky–Lou Timmer (Jahrgang 2005) mit Nathan Milsteins „Paganiniana“, höllisch schweren Variationen über Themen des „Teufelsgeigers“. Mit schnellen Fingern und herausragender Bogentechnik umschiffte sie alle fiesen technischen Klippen, immer kultiviert und klangschön.

Von Benjamin Hofmann hörte man einen gut gelungenen Kopfsatz der lichten A–Dur–Sonate von Johannes Brahms, sauber und schön gestaltet.

Die erst 14 Jahre alte Elisabeth Güring, durch eine Geigen–Leihgabe gefördert von der Deutschen Stiftung Musikleben, riss mit dem Finalsatz aus Tschaikowskys Violinkonzert das Publikum schier von den Sitzen. Furioses Akkordspiel, fabelhafte Bogentechnik in den schnellen Sautillé-Läufen und Akkordbrechungen, sonore und blitzsaubere Sul–G-Stellen — wunderbar!

Clara Weigele beruhigte die Gemüter wieder mit ihrer sensiblen Interpretation der Allemanda aus Ysaÿes Sonate e–Moll. Mit weicher Bogenhand lieferte sie die empfindlichen Arpeggien klangvoll ab und gefiel mit sauberem Doppelgriffspiel.

Johannes Wilhelm hatte im Kurs die 21. Caprice von Niccolo Paganini erarbeitet. Sehr schön gelangen ihm die schmeichelnden Sext–Gänge, „con espressione“, wie vorgeschrieben.

Top–professionell klang der Kopfsatz aus Mozarts A–Dur–Violinkonzert in der Fassung von Anna Wiedemann — kein Wunder, hat sie doch damit das Probespiel für ein Weltklasse–Ensemble in Leipzig gewonnen.

Solide und schön klang das Eingangs–Presto aus Beethovens a–Moll–Sonate, gespielt von Kai Günther. Man hätte sich vielleicht „a bisserl Chili“ gewünscht.

Ein wunderbarer Abschluss war das Finale aus Prokofjews Sonate D–Dur. Norman Spaeth, 20 Jahre jung, präsentierte voller Energie und plastisch herausgearbeiteten Kontrasten zwischen den kantablen und den „kriegerischen“ Passagen.