Jugendmusical feiert Premiere an der Landesakademie

Das Musical „Wir kommen groß raus!“ wird am Samstag. 9. September, um 10.30 Uhr im Bräuhaussaal der Landesakademie Ochsenhausen erstmals aufgeführt. Darin geht es um die Teilnahme an einer Casting–Show, wie die Landesakademie mitteilt. Das Stück wurde von Komponist Joo Kraus und Librettist Benjamin Künzel geschrieben. Sie spielen mit viel Ironie und großen Gefühlen.

Der aus Ulm stammende Joo ist ein Jazztrompeter, Komponist, Arrangeur und Bandleader, der mit seiner Formation weltweit konzertiert. 2022 hat er die Konzertreihe „Next generation“ gegründet, mit der er den musikalischen Nachwuchs fördert. Seine Freude an der Arbeit mit Jugendlichen setzt sich in dem Musical „Wir kommen groß raus!“ fort.

Benjamin Künzel ist als Musiktheaterdramaturg am Theater Ulm tätig, er erarbeitet jährlich mit Jugendlichen eine Operette, die in den Spielplan des Großen Hauses des Theaters Ulm integriert ist. Einstudiert und geleitet wird das Musical durch Akademiedozentin Barbara Comes, die seit vielen Jahren erfolgreiche Uraufführungen im Rahmen der Ochsenhausner Kindersingtage Ox–Ki–Si leitet.

Die Landesakademie sieht es als ihre musikpädagogische Aufgabe, durch Auftragskompositionen thematisch und musikalisch geeignete Stücke für Jugendliche auf den Markt zu bringen und diese in ihrer musikalischen Entwicklung zu fördern. Zugrunde liegt die tiefe Überzeugung, dass Schülerinnen und Schüler alle Inhalte, die sie auf die Bühne gebracht haben, verinnerlicht und nicht nur gelesen haben.

Der Eintritt ist frei. Es wird empfohlen, vorab Plätze zu reservieren unter: www.landesakademie–ochsenhausen.de