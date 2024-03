Jugendliche im Austausch mit Kommunalpolitikern

Für das Politdinner am 2. April, zu dem die Stadt Ochsenhausen gemeinsam mit dem Kreisjugendring Biberach einlädt, können sich Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren noch bis einschließlich Mittwoch, 26. März, anmelden. Die Anmeldung ist möglich per Mail an [email protected], unter Telefon 07351/3470746 oder per DM auf Instagram @kreisjugendringbiberach. Dies teilt die Stadt Ochsenhausen mit.

An dem Abend können die jungen Menschen mit Ochsenhausens Bürgermeister Philipp Bürkle und Gemeinde- und Ortschaftsräten ins Gespräch kommen. Ab 18 Uhr werden die Teilnehmer in der Schulküche der Realschule Ochsenhasuen zunächst das Dinner kochen, das anschließend gemeinsam gegessen wird. Nebenbei gibt es einen Überblick zu Besonderheiten des Wahlsystems bei den Kommunalwahlen, die am 9. Juni stattfinden. Um 21 Uhr ist das Ende der Veranstaltung geplant, wer will, darf sich jedoch gern länger unterhalten.