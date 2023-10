Jugendfeuerwehren sind bei „Berufsfeuerwehrtag“ gefordert

Die Jugendfeuerwehren der Abteilungen Ochsenhausen und Mittelbuch sind am Wochenende gefordert: Von Samstag, 7. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, nehmen sie an einem „Berufsfeuerwehrtag“ teil. Die Jugendlichen sind von Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, als „Berufsfeuerwehr“ im Einsatz. Bei Übungen werden die Feuerwehraspiranten ihr Können unter Beweis stellen. „Dabei wissen die Teilnehmer vorab nicht, ob sie einen Brand löschen oder eventuell ein Unfallopfer retten müssen“, weist Tobias Gaum, Leiter der Gesamtjugendfeuerwehr, auf die Herausforderung hin. „Natürlich weiß keiner, wann es ‚Ausrücken‘ heißt“, so Marcel Stricker, der die Jugendgruppe Ochsenhausen anführt. Die Leiter der Jugendfeuerwehren überlegten sich ein abwechslungsreiches und herausforderndes Übungsszenario. Alexander Frisch, Leiter der Jugendfeuerwehr Mittelbuch, betont aber, dass „der Spaß nicht zu kurz kommen wird“. Die Jugendlichen übernachten im Feuerwehrgerätehaus, wurde mit Rücksicht auf ihr Alter wurde eine Nachtruhe ab 23 Uhr vorgesehen. Auch die Bevölkerung in Ochsenhausen und Umgebung wird an einzelnen Stellen mit der Übung in Berührung kommen. Da die „Einsätze“ möglichst realitätsnah sein sollen, werden auch Fahrzeuge der Feuerwehr unterwegs sein. Die Verantwortlichen der Feuerwehr bitten um Verständnis, sollte es zu Behinderungen kommen. Als Beobachter kündigte sich Bürgermeister Philipp Bürkle an, der sich auf die Begegnung mit den Jugendlichen freut. „Mir wurde gesagt, dass sich etwa 30 Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren an der Übung beteiligen“, so Bürkle. „Es ist toll, dass wir so viele mögliche Nachwuchskräfte haben.“