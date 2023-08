Jazz drinnen und draußen erleben

Längst ist „Jazz & more“ zu einem internationalen und bedeutenden Jazzertreffen geworden. Über 90 Jazzer der verschiedensten Stilrichtungen und mit unterschiedlichsten Instrumenten kommen eine Woche an die Landesakademie. Im Freien erleben die Konzertbesucher an zwei Tagen professionelle Jazzmusikerinnen und -musiker.

Am 31. August um 18 Uhr findet eine Jamsession auf dem Marktplatz in Ochsenhausen statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jazzwoche gestalten in unterschiedlichen Besetzungen den Konzertabend. Bei Regen findet die Veranstaltung im Bräuhaussaal statt.

Bei der Langen Jazznacht am 2. September um 19 Uhr spielen die Dozenten zusammen mit den Teilnehmern gemeinsam im Bräuhaussaal. Seit einiger Zeit zählt das Abschlusskonzert des Jazzkurses zu den Highlights des Jazzertreffens, da sich alle beteiligten Bands, Combos und Sänger mit ihren Stücken präsentieren können. Dabei steht der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Mittelpunkt. Das bunte und vielfältige Programm spannt einen Bogen von klein besetzten Combos bis zu großem Bigband Sound. Die Leitung haben die Dozenten des Workshops „Jazz & more“. Der Eintritt ist frei. Es besteht freie Platzwahl.