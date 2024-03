Jeden Morgen und Nachmittag herrscht bei der Ochsenhauser Grundschule Chaos. Wenn Eltern ihre Kinder abliefern oder einsammeln, sorgen sie für haarsträubende und gefährliche Situationen. Dabei handeln sie oft völlig rechtmäßig, denn es gibt fast keine Regeln. Betroffene, Schule und Stadträte wollen die Situation seit Jahren ändern. Nicht erst seit einem Vorfall neulich, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Jeder fährt, wie er mag

Ein nebliger Morgen im März, 20 Minuten vor Schulbeginn: Die ersten Autos biegen auf die Jahnstraße ein. Eines hält in der Schlaufe, nahe der Schule, ein Kind steigt aus. Das nächste Auto fährt die Schlaufe aus, biegt in den Schotterparkplatz und lädt den Nachwuchs ab. Das nächste Fahrzeug nimmt die Abkürzung, kreuzt die Straße vor der ovalen Schlaufe und biegt in den hinteren Teil des Parkplatzes.

Unglückliche Verkehrssituation: Morgens und nachmittags geht der Verkehr an der Ochsenhauser Grundschule wortwörtlich kreuz und quer. (Foto: Grafik: Markus Fey )

Autos kommen mit Schwung den Hang hinauf

Andere steuern geradeaus durch das Oval zum Kindergarten und kreuzen die Gehstrecke der Schüler zwischen Parkplatz und Schule. Auch wenn die Fahrzeuge mit Schwung vom Kindergarten her den Hang wieder heraufkommen. Am kreuz und quer abbiegenden Gegenverkehr entlang verlassen die Autos das Areal. Der Schulgong tönt das erste Mal. Inzwischen ist der Bus eingetroffen. Hinter ihm halten Fahrzeuge, lassen Kinder aussteigen. Ein kleiner Stau bildet sich aus Richtung der Schlossstraße.

Ein Auto überholt den Bus, der gerade anfährt. Ein rotes Fahrzeug zieht an den haltenden Autos vorbei, in dem Moment fährt ein Vater an und folgt der Straße, die Autos fahren nebeneinander her, eins will zum Parkplatz, das andere weiterfahren. Hupen, Bremsen. Der Gong tönt zum zweiten Mal. Es wird ruhiger. Da lenkt eine Mutter ihren Toyota-SUV halb auf den Gehweg, halb auf den Rasen des Sportplatzes. Mit ihrer Tochter an der Hand eilt sie zur Schule.

Immer wieder Thema unter Eltern und im Rat

Alexandra Abt, Mutter von drei Kindern und Elternbeiratsvorsitzende, schüttelt den Kopf. Sie und Gerhard Gruber, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat, kennen die Situation. Seit Jahren fordern sie im Namen der Schule, Eltern und Kinder Veränderungen. Zuletzt hatte Gruber in seiner Haushaltsrede an das Thema erinnert. Auch im Zusammenhang mit der möglichen Schulerweiterung war die Rede vom Verkehrschaos auf dem Kapf-Areal.

Mutter übersieht rennendes Kind

Neulich dann ein Zwischenfall. Auf dem Parkplatz gab es einen Unfall, als ein Mädchen zur Schule rannte und eine Mutter beim Ausparken gerade zurücksetzte. Eine blutende Wunde an der Lippe, mehr war es nicht, sagt Stephanie Albrecht. Doch der Schreck war groß.

In einem Elternbrief bittet die Schulleiterin die Eltern, ihre Kinder vor den Gefahren zu waren, mit ihnen zu üben, wenn möglich, die Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Darauf weist sie übers Jahr regelmäßig in Mitteilungen, im Unterricht und auch in persönlichen Gesprächen hin, berichtet sie.

Schulleiterin Stephanie Albrecht, Stadtrat Gerhard Gruber, Konrektorin Martina Vanselow und Alexandra Abt (von links) über einer möglichen Lösung für das Kapf-Areal (Foto: Karen Annemaier )

Rektorin hat Verständnis für Eltern

Albrecht hat aber auch Verständnis für so genannte Elterntaxis. „Mütter und Väter sind heute anders getaktet als früher, oft arbeiten beide, planen ihre Arbeitszeit passend zum Schulbeginn“, erklärt sie. Und: Angesichts der Verkehrssituation in Ochsenhausen mit der viel befahrenen Schneise B312 und den kurzen Grünphasen an den wenigen Fußgängerüberwegen, versteht sie außerdem, dass Eltern ihre Grundschüler nicht zu Fuß gehen lassen wollen. Und doch: „Die Kinder, die zu Fuß gehen, kommen strahlend und entspannt zur Schule, die, die gefahren werden, sind oft hektisch.“

Fehlende Regelungen sind das Problem, glaubt Alexandra Abt

Alexandra Abt ist sicher, die Situation am Zufahrtsweg wäre entspannter, wenn es klare Regelungen gäbe. „95 Prozent der Eltern würden sich liebend gerne daran halten.“ Doch eine Regelung zu Vorfahrt und Fahrtrichtung fehlt. Allein das Tempo 30 ist fix. „Wenn es nur ein Stopp-Schild für den Verkehr vom Kindergarten gäbe“, wünscht sich die Elternsprecherin.

Stadtrat hat simple Lösung erarbeitet

Gerhard Gruber hat detaillierte Gedanken für eine Lösung skizziert. Er schlägt eine Einbahnregelung auf dem Parkplatz vor. Die Eltern sollen von der Straße in den unteren Bereich des Parkplatzes einbiegen und ihn über die obere Hälfte, wo dann Raum für Dauerparker und Wohnmobile wäre, wieder verlassen.

Man sieht auf den ersten Blick, dass die Situation unglücklich ist. Peter Hirsch, Leiter des Verkehrsamts

Die Kinder sollen aus dem Fahrzeug der Eltern aussteigen und direkt zu einem neu anzulegenden Gehweg am Rand des Parkplatzes und dann sicher Richtung Schule gehen können.

Stadt verweist auf den Kreis

Die Verwaltung verweist in Bezug auf die Situation im Kapf-Areal auf den Landkreis. Denn als Verkehrsbehörde muss das Landratsamt Höchstgeschwindigkeiten, Halteverbote, weitere Vorschriften und das Aufstellen der entsprechenden Schilder verfügen. Dazu brauche es die Ergebnisse einer Verkehrsschau und die stünden aus, so die Stadt.

Kreis verweist auf die Stadt

Beim Landratsamt dagegen spielt man den Ball zurück. Vergangenen Juli habe man den Schotterparkplatz besucht. „Man sieht auf den ersten Blick, dass die Situation unglücklich ist“, sagt Peter Hirsch, Leiter des Verkehrsamts. Denn die ovale Schlaufe sei kein Kreisverkehr, sondern ursprünglich nur der Wendekreis für den Busverkehr gewesen.

Durch die Anlage des Parkplatzes mit zwei Zufahrten, sei dann „etwas Unglückliches“ entstanden, so Hirsch. Den Wendekreis könne man aber nicht so einfach zum Kreisel mit allen damit verbundenen Verkehrsregeln machen. Ein Kreisverkehr müsse beispielsweise einen Mindestdurchmesser aufweisen, erklärt Hirsch. Das sei hier nicht gegeben.

Das Ergebnis der sommerlichen Verkehrsschau laut Landkreis: „Der Stadt wurde vorgeschlagen, einen gesicherten Gehbereich um die Parkfläche anzulegen und diese zu befestigen, damit Parkstände markiert werden können und so auch eine Fahrgasse entstehen würde.“ Ähnlich wie Gruber vorschlägt.

Priorisierung zuerst, sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Philipp Bürkle verweist auf Anfrage darauf, dass der Parkplatz sich nicht in städtischem Eigentum befinde, logischerweise könne die Stadt ohne Zustimmung des Eigentümers dort keine baulichen Maßnahmen vornehmen. „Grundsätzlich könnte aber das Parkplatzareal eine für die Stadt strategisch interessante Liegenschaft sein. Dies insbesondere im Rahmen der diskutierten Neugestaltung des Kapf-Areals.“

Zur Erinnerung: Die Stadt will im Herbst priorisieren, in welcher Reihenfolge die Ochsenhauser Schulen modernisiert oder erweitert werden. Für einen Anbau der Grundschule bemüht sich die Stadt zurzeit um hohe Fördermittel, die bei Bewilligung Einfluss auf diese Reihenfolge haben werden. „Je nach Ergebnis der Priorisierung werden selbstverständlich auch kurzfristige Maßnahmen geprüft“, so Bürkle. Eine kurzfristige Umsetzung, wie im Gemeinderat gefordert, sei rechtlich nicht möglich, weil es aus der Verkehrsschau keine verkehrsrechtliche Anordnung gebe.

Soll es der Hausmeister richten?

Wäre die einfachste Lösung, wie Stadtrat Thomas Wölfle (FW) vorschlägt, Ehrenamtliche oder den Hausmeister zu den Stoßzeiten als Aufsicht zu installieren? Der Hausmeister sei mit zwei Schulen und der Kapfhalle völlig ausgelastet, sagt die Schulleiterin. Und die Elternsprecherin weiß, wie es Eltern und Großeltern geht, die Verkehrsteilnehmer um Rücksicht bitten: „Die Antworten sind oft aggressiv.“ Also bleibt es vorerst beim Chaos auf dem Kapf-Areal.