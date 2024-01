Infoveranstaltung und Tag der offenen Tür an GMS Ochsenhausen-Reinstetten

Die Gemeinschaftsschule (GMS) Ochsenhausen-Reinstetten bietet am Freitag, 2. Februar, 15 bis 19 Uhr, einen Informationstag an. Eltern und Schüler der Viertklässler und auch andere Interessierte erhalten Auskunft über die Umsetzung der differenzierten Arbeitsweise auf drei Niveaustufen. Im Schulgebäude gibt es Ausstellungen, Mitmachaktionen, Infostände und Vorführungen. Gespräche mit Schülerinnen und Schüler, Ehemaligen, Lehrkräften und Eltern geben Einblicke in die pädagogische Arbeit. Ein Informationsabend zur Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten findet am Mittwoch, 7. Februar, 19.30 Uhr, in der Aula der Schule statt. Hier können sich Eltern noch genauer informieren.

Die Anmeldung für die künftige Klasse 5 an der GMS Ochsenhausen-Reinstetten ist am Mittwoch, 6. März, und Donnerstag, 7. März, von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr möglich. Auf www.gms-ochsenhauen-reinstetten.de gibt es weitere Infos zur Anmeldung. Fragen und Terminvereinbarungen sind möglich unter Telefon 07352-4771 oder per Mail an [email protected].