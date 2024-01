Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Montag in Ochsenhausen ein Mann mit dem Auto in den Kreisverkehr. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 7.30 Uhr war ein 59-Jähriger in der Biberacher Straße in Richtung Ringschnait unterwegs. Er fuhr mit seinem Citroen in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr war ein 55-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete der Autofahrer nicht. In dem Kreisel stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW um 90 Grad und kam auf dem Grünstreifen und Gehweg zum Stehen. Der 55-Jährige verletzte sich, ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Citroen auf rund 4000 Euro, den am VW auf circa 5000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Auf den 59-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.