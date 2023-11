Das Motto für das traditionelle Konzert zum 1. Advent lautet in diesem Jahr „Im Himmelreich des Barock“. In diesem Sinne beleuchtet das Kammerorchester Ochsenhausen in der Basilika die musikalisch festliche Seite der Epoche des Barock, teilt der Verein mit. Beginn in der Basilika Ochsenhausen ist am kommenden Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr.

Das Konzert wird eröffnet mit Antonio Vivaldis Sinfonia Nr. 1 gefolgt vom ebenso im italienischen Stil komponierten und zugleich bekannten wie beliebten Konzert für Viola und Orchester von Georg Philipp Telemann. Solist ist hier Jonathan Locher aus Ochsenhausen, der seit diesem Schuljahr das Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur besucht. Jonathan ist Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ auf Regional- und Landesebene und wurde im Rahmen der Kulturakademie durch die Baden-Württemberg-Stiftung gefördert.

Für das Harfensolo im folgenden Solokonzert für Harfe und Orchester von Georg Friedrich Händel konnte die junge Biberacher Harfenistin Maria Hauptmann gewonnen werden; diese besucht derzeit das Musikgymnasium in Weimar. Sie ist mehrfache Preisträgerin des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ und wurde 2016 und 2021 mit dem Bruno-Frey-Preis ausgezeichnet.

Das Konzert wird flankiert von philosophischen Texten des Philosophen und Theologen Uwe Gurlt sowie Adventsliedern, die gemeinsam mit Kammerorchester und Publikum musiziert und gesungen werden, bevor zum Abschluss Corellis festliches Concerto grosso zur Weihnachtszeit erklingt. Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Marion Weigele. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.