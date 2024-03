Hürbler Unternehmer wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen

Mehr sozialer Wohnraum für Familien: Dieses Ziel verfolgt auch die Stadt Ochsenhausen, allerdings war sie in der Umsetzung bisher nicht wirklich erfolgreich. Nun zeichnet sich eine Möglichkeit ab, die im Gremium positiv aufgenommen und thematisiert wurde.

Nachdem die Stadt Ochsenhausen bereits 2020 den Beschluss gefasst hatte, einen Bauplatz im Baugebiet Siechberg III zu Gunsten des sozialen Mietwohnungsbaus zu verkaufen, diese aber aufgrund geänderter Wirtschaftsverhältnisse nicht erfolgt ist, hat sie sich 2023 das Thema erneut auf die Agenda gesetzt. In der Maisitzung des vergangenen Jahres entschied der Rat, Grundstücke aus dem Baugebiet Siechberg IV ebenfalls für sozialen Wohnungsbau zurückzuhalten.

Investoren gefunden

Mit der sozialen Wohnraumförderung unterstützt das Bundesbauministerium Haushalte, die sich am Markt nicht aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen können. Die Stadt suchte nach Investoren, die dieses Vorhaben umsetzen können. Bürgermeister Philipp Bürkle teilte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats mit, dass sich nun Investoren gefunden haben, die dies ermöglichen wollen. Martin und Michael Schlachter, Unternehmer aus Hürbel, die bereits ein Wohnbauprojekt in der Sankt-Florian-Straße 18 umgesetzt haben, stellten sich und ihr Konzept den Ratsmitgliedern vor.

Michael Schlachter bekundete sein Interesse an dem besagten Grundstück und teilte mit, dass er und sein Bruder Martin Schlachter vor hätten, ein „relativ hochwertiges“ Projekt, ähnlich des Mehrfamilienhauses in der Sankt-Florian-Straße 18, zu realisieren. Das Interesse sei groß, da es quasi das benachbarte Grundstück ist und eine ähnliche Bebauung geplant sei. „Es soll etwas Tolles werden.“

Ohne Förderzusage kein Projekt

Bevor das Projekt überhaupt in Angriff genommen werden kann, sei es wichtig, dass man einen qualifizierten Mietspiegel der Stadt Ochsenhausen vorweisen kann, um die Finanzierung über die Landesbank ermöglicht zu bekommen. „Das ist die Grundvoraussetzung, um dieses Projekt überhaupt angehen zu können“, so Schlachter. Anhand von Visualisierungen erklärte der Investor, dass insgesamt neun Wohnungen für Paare oder Alleinerziehende mit Kindern, mit jeweils etwa 73 Quadratmetern, und für Singles, mit etwa 43 Quadratmetern, geplant seien.

Anschließend standen die Investoren und Architekt Raphael Wessner dem Gremium Rede und Antwort. Gerhard Gruber (CDU) sagte, dass er es „klasse“ finde, dass sich jemand gefunden habe, der dieses Vorhaben nun aufgreifen möchte, nachdem man nun schon seit Jahren darüber spreche, dass Ochsenhausen einen sozialen Wohnungsbau benötige.

Stadtrat Peter Schoch (Freie Wähler) erkundigte sich bei Martin und Michael Schlachter über ihre Aussage, dass sie 30 Jahre lang einen „gesicherten, niedrigen Mietpreis“ gewähren wollen. „Fünf Cent weniger sind auch niedriger“, so Schoch. Schlachter entgegnete, dass die L-Bank bei Erhalt der Förderung vorschreibe, dass man 33 Prozent weniger Miete als im qualifizierten Mietspiegel vorgegeben, verlangen kann. „Also im Grunde können wir nur 66 Prozent vom ortsüblichen Mietpreis verlangen“, erklärte Schlachter.

Kaufvertrag unter Vorbehalt?

Armin Vieweger (Pro-Ox) informierte sich über die Optik des Wohngebäudes und hakte nach, ob Barrierefreiheit ein Thema sei. Michael Schlachter sagte, dass sich das künftige Mehrfamilienhaus an die Optik des Bestandsgebäudes in der Sankt-Florian-Straße 18 anlehnen und ein gewisser Anteil der Wohnungen barrierefrei zugänglich sein soll. Architekt Raphael Wessner fügte hinzu, dass „altersgerechtes Wohnen“ und „rollstuhlgerechtes Wohnen“, wie barrierefreies Wohnen eigentlich definiert sei, in diesem Wohngebäude aber nicht funktionieren werde.

Das heißt, dass der Kaufvertrag dann unter Vorbehalt zustande kommen müsste. Franz Wohnhaas

Stadtrat Franz Wohnhaas (Pro-Ox) erinnerte daran, dass bei einem Grundstücksverkauf auch eine Bauverpflichtung mit einherginge, und erkundigte sich, ob es von den Investoren auch vorgesehen sei, innerhalb einer bestimmten Frist zu bauen. Schlachter erläuterte erneut, dass das Konzept nur dann verwirklicht werden könne, wenn sie eine Zusage der L-Bank erhielten. „Das heißt, dass der Kaufvertrag dann unter Vorbehalt zustande kommen müsste“, so Wohnhaas.

Brigitte Nobis (Freie Wähler) wollte wissen, ob die jungen Unternehmer denn Erfahrung mit derartigen Projekten haben. Schlachter entgegnete, dass sie zwei Unternehmen führen, darunter das Familienunternehmen Estho mit Sitz in Gutenzell-Hürbel, das sie von ihrem Vater übernommen haben, im Bereich des Wohnungsbaus aber tatsächlich keine tief reichenden Erfahrungen haben, „bis auf den Wohnungsbau hier in der Sankt-Florian-Straße“.