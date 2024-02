Horst Reichle stellt ab 3. März im Fruchtkasten aus

Mit Arbeiten des Künstlers Horst Reichle eröffnet die Städtische Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen ihre diesjährige Ausstellungsreihe. Unter dem Titel „Betrachtungen“ zeigt die Ausstellung vom Sonntag, 3. März, bis zum 5. Mai Bilder, Graphik und Skulpturen des Künstlers.

Die Ausstellung ist donnerstags von 11 bis 19 Uhr und Freitag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr, zu sehen. An Karfreitag, Ostermontag sowie am 1. Mai ist der Fruchtkasten ebenfalls geöffnet.

Seit vielen Jahren ist der Maler und Graphiker Horst Reichle dem Ochsenhauser Fruchtkasten eng verbunden, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Die Städtische Galerie widmete dem aus Biberach stammenden Künstler, der auf dem Venishof bei Oberessendorf und in München lebt und arbeitet, bereits in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Einzelausstellungen. Seine neue Präsentation im Fruchtkasten zeigt mit Bildern, Graphik und Skulpturen einen umfangreichen Ausschnitt aus dem vielfältigen Schaffen Reichles.

Nach seinem Grafikstudium in München ließ sich Reichle als freischaffender Maler und Graphiker nieder. Später folgten weitere Studien in den Bereichen Bühnenbild, Lithographie und Radierung. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen bedacht. Einen Namen machte sich Horst Reichle auch durch seine Beteiligung an Symposien im In- und Ausland, die ihn über Deutschland hinaus nach Österreich, Slowenien, Spanien und bis nach Nordafrika und Übersee führten. So war er unter anderem 20 Jahre lang Initiator und Leiter des Internationalen Maler und Bildhauersymposions, das wiederholt auch in Ochsenhausen stattfand.

Neben seiner expressiven Malerei nimmt bei Reichle laut Vorschau die Druckgrafik einen hohen Stellenwert ein. Fast immer handelt es sich um Unikate in den verschiedensten druckgrafischen Mischtechniken. Kaum ein Blatt gleicht in Farbe, Duktus und Komposition dem anderen.