Hohe Hürde für den SV Ochsenhausen

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga ein Heimspiel vor der Brust. In diesem hat der Aufsteiger mit dem Verbandsliga-Absteiger FC Wangen eine hohe Hürde zu bewältigen (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr).

Zu viele individuelle Fehler

Am vergangenen Wochenende hat der SV Ochsenhausen eine herbe 1:4-Niederlage beim TSV Riedlingen kassiert. Dadurch rutschte der SVO (5:19 Tore/5 Punkte) auf den vorletzten Tabellenrang ab, zwei Zähler beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang.

„Die Chancenverwertung war mangelhaft und defensiv haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht“, sagt Adrian Kaiser, der gemeinsam mit David Stellmacher die Sportliche Leitung bei den Ochsenhausern bildet. „Das gilt es unmittelbar abzustellen. Dann werden wir auch wieder erfolgreich sein.“

Für Kaiser zählt nur ein Heimsieg

Am Samstag steht für den SVO laut Kaiser ein schweres Heimspiel an. „Wangen ist ein dicker Brocken. Das ist eine Top-Drei-Mannschaft. Der FCW geht als Verbandsliga-Absteiger als Favorit ins Spiel“, so der 29-Jährige. Derzeit sind die Wangener (18:15 Tore/14 Punkte) auf Platz fünf zu finden, vor Wochenfrist bezwang der FCW den FV Ravensburg II mit 1:0.

Eines ist für Kaiser klar: Es zähle in der derzeitigen Situation nichts anderes als ein Heimsieg. „Der ist das klare Ziel. Wir haben in Heimenkirch gepunktet und auch zu Hause gegen Mietingen“, so der Sportliche Leiter. „Das zeigt, dass wir nicht chancenlos sind, wenn wir unsere eigenen Fehler abstellen und vorn endlich der Knoten platzt bei Christian Wiest.“

Wiest habe bislang immer vollen Einsatz gezeigt, sich für die Mannschaft aufgeopfert, nur im Abschluss habe ihm auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt, um sich selbst zu belohnen.

Duo kehrt zurück

Wieder zurück im Kader sind Johannes Fuchs und Kapitän Frank Martin. „Beide wären auch Kandidaten für die Startelf“, sagt Kaiser. „Das entscheidet aber der Trainer.“ Und der heißt aktuell Eberson Bortolini, der seit Ende September alleiniger Interimscoach ist, Oliver Kupfahl hatte laut dem Sportlichen Leiter nur bis dahin zugesagt, auszuhelfen.

Mit Fuchs und Martin sollten am Samstag mal wieder alle Spieler an Bord sein. „Das war in dieser Saison noch nicht der Fall. Das stimmt uns auch positiv“, so Kaiser.