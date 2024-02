Warum für Geflüchtete der Quadratmeter doppelt so viel kostet

Die Stadt Ochsenhausen hat ihre Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften bei zwei Enthaltungen im Rat angepasst. Franz Wohnhaas (Pro-Ox) findet die Tarife zu hoch.

Zwei neue Unterkünfte sind bezogen

Bislang hat die Satzung die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in den Gebäuden Biberacher Straße 58 und 60, Ulmer Straße 83/1, Birkenstraße 9 und Schorrenweg 17 (Laubach) geregelt. Aufgrund des steigenden Zahlen geflüchteter Menschen, hat die Kommune die ehemalige Hausmeisterwohnung in Reinstetten sowie das alte Schulhaus in Hattenburg als Unterkünfte vorbereitet und inzwischen belegt. In Reinstetten leben jetzt 13 Personen, in Hattenburg 15 Personen, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Nun mussten die zusätzlichen Gebäude vom Rat in die „Satzung über die Benutzung von Obdachlosen -und Flüchtlingsunterkünften“ aufgenommen werden. In dem Zuge wurden auch die Gebühren für alle Unterkünfte angepasst.

Nutzungsgebühr pro Quadratmeter, Betriebskostenpauschale pro Person

Die Verwaltung hat die Nutzungsgebühr pro je Quadratmeter Zimmerfläche und Kalendermonat in der Biberacher Straße 58 und 60 von 15,15 auf 16,80, in der Ulmer Straße 83/1 von 14,33 auf 22,11 Euro angehoben. Für den Quadratmeter in Hattenburg werden 17,89 Euro, in Reinstetten 21,16 Euro fällig.

Hinzu kommt die Betriebskostenpauschale, die pro Person und Monat fällig wird. In der Biberacher Straße 58 und 60 sind das 156,78 Euro (bisher 142,01 Euro), in der Ulmer Straße 220,63 Euro (bisher 118,73), Hattenburg 184,98 und Reinstetten 199,21 Euro.

Stadt nennt zwei Gründe für Kostenanstieg

Grund für den teils deutlichen Anstieg der Kosten seien unter anderem „gestiegene Energiekosten und höhere Unterhaltungskosten“, erläutert die Stadtverwaltung auf Anfrage weiter.

Wohnhaas: Bereichert sich die Stadt?

Franz Wohnhaas (Pro-Ox) stellte in der jüngsten Ratssitzung die Frage in den Raum „Will sich die Stadt an den Flüchtlingen bereichern?“ Die Gebühr entspreche nicht annähernd einer Miete, pro Quadratmeter liege sie doppelt bis dreimal so hoch wie ein in Ochsenhausen üblicher Quadratmeterpreis. „Da schlägt mein soziales Gewissen“, sagte Wohnhaas.

Wer die Gebühren schlussendlich bezahlt

Bürgermeister Bürkle: „Sich an Flüchtlingen zu bereichern, hat keiner vor, das klappt auch nicht in der Praxis.“ Gebührenschuldner sind in der Theorie „diejenigen Personen, die in den Unterkünften untergebracht sind“, erklärt die Stadtverwaltung auch auf Nachfrage. „Sofern sie keine Einkünfte haben, beantragen die Personen die Kostenübernahme dann gegebenenfalls beim Sozialamt.“

Die Pressestelle des Landratsamtes erläutert die generelle Vorgehensweise - unabhängig von Ochsenhausen - so: In der Regel kommen, sofern die Person bedürftig ist, das Jobcenter (SGB II), das Sozialamt (SGB XII) oder das Amt für Flüchtlinge (AsylbLG) für die Kosten auf. Es handelt sich um so genannte Nutzungsgebühren, die im Rahmen der kommunalen Obdachlosenunterbringung anfallen.

Eine Ober- oder Untergrenze für die Gebühren gibt es nicht. Die Gebührenfestsetzung erfolge nach den allgemeinen Grundsätzen der Gebührenkalkulation, insbesondere dem Kostendeckungsprinzip und dem Äquivalenzprinzip. Das meint die Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung. Die Gemeinde habe sich an die Vorgaben des Kommunalen Abgabenrechts zu orientieren. Grundlage ist die Gebührenkalkulation. In dieser seien sämtliche Kosten aufzuführen wie Nebenkosten, Verbrauchskosten oder Hausmeisterkosten. „Die Gemeinde entscheidet in eigener Zuständigkeit über die Satzung und die Höhe der Nutzungsgebühr.“

Bürkle: Nutzungsverhalten sei anders

„Die Benutzungsgebühr ist ein All-Inklusive-Paket“ erklärte Bürkle im Gemeinderat. Verwaltungskosten, Gebühren, Pflege der Außenanlagen, alles sei darin enthalten. „Beim Nutzungsverhalten dürfe Sie nicht Ihr eigenes ansetzen“, fuhr Bürkle fort, „es ist leider ein bisschen anders“. Und Hauptamtsleiterin Ulrike Bosch ergänzte, „wenn man dreimal im Jahr einen neuen Herd anschaffen muss, steigen die Gebühren nun mal“.

Bei zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat schließlich der Anpassung der Satzung zu.