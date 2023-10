Seit fast acht Jahren ist der Secondhand-Laden Kleidertreff in Ochsenhausen für ihre Kunden da. Nach welchen Kriterien die Kleidungsstücke aussortiert werden, welche Zielgruppe die größte Auswahl hat und welche Spenden die schrägsten sind: ein Blick hinter den Tresen.

Wenn montags die Türen des Sozialladens für die Kundschaft verschlossen sind, wird dahinter eigentlich auf Hochtouren gearbeitet.

Ein Blick allein genügt nicht. Hanna Zell

Auch an diesem Montagmorgen sitzen sich Isolde Altvater (73) und Hanne Zell (65) an einem großen langen Tisch gegenüber und kontrollieren die gespendete Ware, die über die ganze Woche im Laden abgegeben wurde.

Bis an die Decke stapeln sich graue Kisten, die mit Kürzeln, wie „Da-Wi“ oder „Ki-So“, die für Damen-Winter und Kinder-Sommer stehen, versehen sind.

Nur saubere und intakte Kleidung

Völlig konzentriert und ohne Worte zücken sie die einzelnen Stücke aus den Tüten und Kartons und legen sie auf dem Tisch aus.

Alle Spenden gehen über diesen Tisch: Isolde Altvater (l.) und Hanne Zell kontrollieren die Kleidungsstücke mit erfahrenem Blick. (Foto: Mesale Tolu )

„Ein Blick allein genügt nicht“, sagt Hanna Zell, während sie den Baby-Body umdreht, um auch die Rückseite zu begutachten.

„Sehen Sie, auf den ersten Blick sah alles makellos aus, ist es aber doch nicht.“ Der Body landet in einer größeren Tüte, bekommt also keinen Platz im Regal. Grund dafür ist ein Fleck gewesen, der von den erfahrenen Augen der Mitarbeiterin nicht übersehen wurde.

Die Arbeitsschritte sind klar: die Reißverschlüsse, Knöpfe und Gummizüge werden geprüft, die Taschen vorsichtshalber auf vergessene Taschentücher oder Kleingeld und der Kragen auf Verfärbungen kontrolliert.

Die Kleidungsstücke müssen nicht modern sein, aber intakt. Barbara Baumann

„Die Kleidungsstücke müssen nicht modern sein, aber intakt“, erklärt Barbara Baumann (63), Gründerin des Secondhand-Ladens. Daher laufe alles Gespendete über diesen Tisch, um sie auf Makel zu kontrollieren.

Alles, was nicht einwandfrei ist, kommt in den Kleider-Container oder in die Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“ nach Laupheim und wird für andere Projekte gespendet, erklärt Baumann.

18,50 Euro kostet alles, was die Schaufensterpuppe anhat. Passend zusammengestellt wurde das Outfit von den ehrenamtlichen Helferinnen Lucie Jäger (l.) und Marianne Münsch. (Foto: Mesale Tolu )

Für jeden Geldbeutel etwas dabei

Ziel des Ladens ist es nach wie vor, Menschen mit kleinem Geldbeutel zu unterstützen, indem man gut erhaltene Kleidungsstücke für wenig Geld anbietet. Hanne Zell hat inzwischen mehrere Kleidungsstücke begutachtet und zeichnet sie mit einem Preis aus.

Oberteile und T-Shirts für Babys bekommen ein 50-Cent-Etikett, eine Hose ein 1-Euro-Etikett. „Uns ist es ganz wichtig, dass wir Familien unterstützen, deshalb versuchen wir über das ganze Jahr auch Kinderkleidung anzubieten. Auch wenn es sich wirtschaftlich eigentlich nicht lohnt, da Kinderkleidung wirklich extrem günstig verkauft wird“, fügt Baumann an.

Für alle Waren gibt es einen Mindest- und Höchstpreis, dass etwas für mehr als 15 Euro verkauft wurde, komme höchst selten vor, sind sich die Frauen einig.

Weitere Helfer sind willkommen

Barbara Baumann blickt zufrieden auf die Arbeit im Sozialladen und schätzt das enorme Engagement, das dahinter steckt. Rund 40 ehrenamtliche Helfer engagieren sich im Sozialladen, sodass die Arbeit ohne Verzögerungen erledigt werden kann.

„Jeder kann entscheiden, wann, wie viel und in welchem Bereich man arbeiten möchte. Auch ihre Arbeitszeiten können die Ehrenamtlichen selbst eintragen“, sagt Barbara Baumann, während sie auf den Arbeitsplan zeigt.

Trotzdem könne man immer weitere Helfer benötigen, betont sie, denn es werde nicht weniger, sondern immer mehr gespendet.

Am meisten Größe S vorhanden

Die Kleiderstangen und Regale sind gut gefüllt, für jeden ist etwas dabei: von Mini bis Senior. Damenkleidung werde am meisten gespendet, sagt Baumann, von der Größe S habe man Unmengen.

„Aber gerade die jungen Frauen, die diese Größe tragen könnten, kommen selten in den Laden, um sich umzusehen.“ Baumann vermutet, dass sie sich vielleicht nicht trauen.

Dabei ist der Laden nicht nur für Menschen mit geringem Einkommen, oft seien auch wohlhabende Menschen da, die einfach gerne Secondhand tragen.

Unzählige Kleidungsstücke und Accessoires haben Isolde Altvater und Hanne Zell in den vergangenen Jahren geprüft. Da gab es auch schon Spenden, bei denen die Frauen schmunzeln mussten: „Wenn auch nicht oft, zücken wir hin und wieder Dessous oder Miederwaren aus den Tüten und müssen erst einmal überlegen, ob das tatsächlich hier hingehört.“

Als „Überraschungstüten“ bezeichnet Hanne Zell die Tüten, gefüllt mit Kleiderspenden. „Uns wird es nie langweilig, schließlich weiß man nie, was in der Tüte steckt“.

Erlös wir an Projekte gespendet

Mit dem Erlös aus den verkauften Kleiderspenden werden soziale Projekte in der Region, aber auch weltweit gefördert, wie Projekte in Bolivien, Mali und auch im Libanon. Das seien etwa 30 bis 40 Tausend Euro pro Jahr, allein 2022 kamen 32 Tausend Euro zusammen, so Baumann.

Der Kleidertreff hat sowohl für Spendenabgaben als auch für Einkäufe von Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.