Gräser verabschiedet Geschäftsführer und ehrt Mitarbeiter

Bei einer Betriebsfeier hat die Firma Alfons Gräser Bauunternehmung Ochsenhausen den Geschäftsführer und Gesellschafter Eberhard Gräser in den Ruhestand verabschiedet. Er leitete seit 1986 das Unternehmen erfolgreichg und blickt auf viele gute und auch auf bewegte Jahre in der Bauwirtschaft zurück. Weiter wurde Brigitte Kuhn, seit 1979 im Bereich der Abrechnung tätig, in den Ruhestand verabschiedet. In seiner Ansprache bedankte sich Alfons Gräser für die vielen Jahre sehr guter Arbeit. Im Rückblick auf das Jahr berichtete Geschäftsführer Daniel Gräser von vielen und arbeitsreichen Baustellen. Besondere Erwähnung fand die erfolgreiche Ausführung der Riedstraße Ochsenhausen. Er betonte den hohen Stellenwert qualifizierter und zuverlässiger Mitarbeiter. Anschließend wurden Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt: Armin Albrecht, Patrik Jocham, Alexander Tautorat (je zehn Jahre), Siegfried Hofbauer, Tobias Jocham (beide 15 Jahre), Andreas Schad (20 Jahre), David Pychynksi (25 Jahre). Anlage: Bild - Jubilare und Ruheständler