Goldene Ehrennadel der IHK für Johannes Remmele

Für seine 20–jährige Tätigkeit hat Johannes Remmele die Goldene Ehrennadel sowie eine entsprechende Urkunde der Industrie– und Handelskammer (IHK) Ulm erhalten. Der Unternehmer wurde im Rahmen einer Feierstunde für sein ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Dies teilt Remmeles Firma Südpack mit Hauptsitz Ochsenhausen mit.

Johannes Remmele ist seit 2003 Mitglied der Vollversammlung und des Außenwirtschaftsausschusses. Seit 2011 vertritt er als einer von insgesamt fünf Vizepräsidenten die Industrie im Landkreis Biberach und leitet den Arbeitskreis für energieintensive Unternehmen. Regelmäßig nimmt er ehrenamtlich auch an verschiedenen Programmen der IHK teil. Unter anderem informierte er 2022 den Leistungskurs Wirtschaft am Carl–Laemmle–Gymnasium in Laupheim im Rahmen der Sequenz „Unternehmer als Lehrer“ über die Herausforderungen in der Industrie, im Arbeitsalltag und in den verschiedenen Berufen.

„Wir können so bereits frühzeitig die Schülerinnen und Schüler für die berufliche Bildung, die beruflichen Möglichkeiten in der Region und letztlich natürlich auch für unser Unternehmen begeistern. Ein flächendeckendes Netzwerk Schule–Wirtschaft unterstützt aus unserer Sicht den Wirtschaftsstandort und die hier ansässigen Unternehmen wirkungsvoll bei der Suche nach Arbeits– und Fachkräften“, unterstreicht Johannes Remmele.

Als Selbstverwaltungseinrichtung der regionalen Wirtschaft ist die IHK Ulm auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Derzeit engagieren sich mehr als 2700 Unternehmer, Mitarbeitende, Selbständige und Berufsschulkräfte in den verschiedenen Gremien, Arbeitskreisen, Berufsbildungs– und Prüfungsausschüssen, in der Vollversammlung sowie als Ausbildungsbotschafter und Jugendbegleiter.