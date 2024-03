Gesprächskreis Pflegende Angehörige Ochsenhausen hat ein Kreativangebot

Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Ochsenhausen von Caritas und Diakonie Biberach trifft sich wieder am Dienstag, 9. April, ab 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus Ochsenhausen, Jahnstraße 6. Eingeladen zum Treffen sind alle, die ein Familienmitglied pflegen oder betreuen beziehungsweise die Pflege auf sich zukommen sehen. Auch neue Teilnehmer und Interessierte sind willkommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Kreatives Schaffen kann Entspannung bringen und eine stärkende und ermutigende Erfahrung bieten. Insbesondere für belastete Angehörige kann das eine hilfreiche Ablenkung und Abwechslung sein. Karen Nitschke, selbst pflegende Angehörige und freiberufliche Organisationsberaterin, möchte an diesem Nachmittag Kreativimpulse setzen, die in den eigenen Alltag integriert werden können. „Gemeinsam schöpfen wir aus dem Vollen und lassen uns inspirieren von Farben, Formen und Materialien. Alles kann - nichts muss“, so die Referentin.

Um Anmeldung bis spätestens 5. April wird gebeten unter Telefon 0174/5836736 oder per Mail an [email protected]