Gesprächskreis Pflegende Angehörige informiert sich über Kinästhetik

Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Ochsenhausen von Caritas und Diakonie Biberach trifft sich wieder am Dienstag, 12. September, ab 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus Ochsenhausen, Jahnstraße 6. Eingeladen zum Treffen sind alle, die ein Familienmitglied pflegen oder betreuen oder die Pflege auf sich zukommen sehen. Auch neue Teilnehmende und Interessierte sind willkommen, heißt es in der Terminankündigung.

Themenschwerpunkt ist an dem Nachmittag das schonende Bewegen in der Pflege, die sogenannte Kinästhetik. Es vermittelt einen sorgsamen Umgang mit dem Patienten und sich selbst. Wie helfe ich meinem pflegebedürftigen Angehörigen beim Gehen, beim Aufstehen, beim Umsetzen aus dem Bett, auf die Toilette oder in den Rollstuhl? Wie bekomme ich ihn im Notfall nach einem Sturz vom Boden auf einen Stuhl? Wie geht das bei Demenzerkrankten? Kerstin Dewald, Trainerin für Kinästhetik, geht auf die speziellen Probleme und Fragen der Angehörigen ein und wird mit ihnen auch praktisch üben.

Voraussichtlich wird im Herbst ein mehrteiliger Kinästhetik–Kurs für pflegende Angehörige im Illertal angeboten, zu dem man sich an diesem Nachmittag anmelden kann.

Eine Anmeldung zum Treffen ist nicht erforderlich. Nähere Informationen, auch zum neuen Halbjahresprogramm des Gesprächskreises, erhalten Interessierte bei Irene Richter, Diakonie Biberach, mobil 0174/5836736 oder per Mail unter [email protected]