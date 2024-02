Im Derby zwischen dem Bezirksliga-Tabellenführer SV Reinstetten und dem abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten SV Ochsenhausen haben sich beide Vereine mit einem 3:3-Unentschieden getrennt. Zur Pause hatte Reinstetten in Abwesenheit ihres im Urlaub weilenden Cheftrainers Florian Treske noch mit 2:1 geführt.

Unterschiedliche Halbzeiten

Die 200 Zuschauer am Kunstrasenplatz in Ochsenhausen sahen ein Testspiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Vor der Pause dominierte der SV Reinstetten und musste deutlich höher führen. Die Chancen zum dritten oder vierten Treffer wurden aber nicht genutzt. Das sah auch Co-Spielertrainer Mathias Wesoloswki so, der von „bockstarken ersten dreißig Minuten“ sprach, als seine Mannschaft es versäumte, den Vorsprung auszubauen. Timo Gaupp und Kapitän Philipp Kolb (17., 19.) hatten den Gastgeber mit einem Doppelschlag hoch verdient in Führung gebracht.

Reinstetten war läuferisch und spielerisch die bessere Mannschaft, machte den wacheren Eindruck und wirkte abgeklärter. Schon nach einer Viertelstunde hätte es 2:0 für den SVR stehen können, doch beide Teams ließen sich noch Zeit mit den Torerfolgen. Die einzig nennenswerte Chance des SV Ochsenhausen bis dahin ließ Eryk Müller ungenutzt (21.), als die Reinstetter Defensive noch auf der Linie klären konnte.

Müller trifft zum 1:2

Nach einer guten halben Stunde hatte sich der SVO offensichtlich wieder ans Kicken gewöhnt, schließlich war es das erste Spiel seit knapp drei Monaten. Erneut war es dann Müller, der einen Angriff über die linke Seite zunächst einleitete und dann mit einem satten Schuss auch abschloss. Das schmeichelhafte 1:2 aus Sicht des SVO zur Pause war perfekt.

„Wir haben insbesondere vor der Pause zu viele Fehler gemacht und uns auch bei den Gegentoren zu grün verhalten“, sagte SVO-Coach Dino Steiert, der seine gesundheitlichen Probleme aus der Hinrunde offensichtlich überwunden hat, schließlich war er während des gesamten Spiels an der Linie immer in Bewegung.

Steiert unterm Strich zufrieden

Unter dem Strich sei er aber fürs erste Testspiel und nach knapp drei Wochen Training zufrieden, zumal er auch kräftig durchwechselte. „Mit der Leistung vor allem nach der Pause und auch mit dem Ergebnis nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand bin ich zufrieden.“

Trotz der mageren Punkteausbeute in der Hinrunde gehe er mit sehr viel Optimismus an die Aufgabe heran, weil der Klassenerhalt keine Illusion sei, sondern ein realistisches Ziel.

Offensichtlich Probleme mit der Kraft

Das Ziel des SV Reinstetten war schon vor Saisonbeginn mit der Verpflichtung von Treske klar definiert und heißt Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga. „Daran hat sich natürlich nichts geändert und das werden wir auch schaffen“, stellte Wesolowski fest, der im Übrigen auch in der kommenden Saison noch als Spieler zur Verfügung stehen wird.

Nach dem Seitenwechsel hatte Reinstetten offensichtlich Probleme mit der Kraft, was Wesolowski mit dem harten und intensiven Training der vergangenen Wochen begründete. „Das ist zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung normal, dass ein paar Körner in der Schlussviertelstunde fehlen.“ So war es fast eine logische Folge, das Ochsenhausen zwei Minute vor Schluss durch Philipp Wohnhaas zum 3:3-Ausgleich kam. Zuvor hatten Karl Hampp für das zwischenzeitliche 3:1 für Reinstetten und Jason Natterer für den 2:3-Abschlusstreffer für den SVO gesorgt.