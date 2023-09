Fulminantes Jazz beim Dozentenkonzert

Die neun Dozenten des Jazzertreffens „Jazz and more“ an der Landesakademie Ochsenhausen haben mit ihrem Eröffnungskonzert am Montag, 28. August, eine Steilvorlage abgeliefert. Altbekannte Standards wechselten sich mit neuen Jazztiteln ab. Im mit wechselnden Farben passend illuminierten Bräuhaussaal verzauberten virtuose Instrumentalsoli und stimmungsvolle Gesangseinlagen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der langanhaltende Beifall im voll besetzten Saal wurde mit zwei, speziell für das diesjährige „Jazz and more“ komponierte Titel des Ulmers Joo Kraus belohnt.