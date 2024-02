Dem Ochsenhauser Verein „Alt werden - jung bleiben“ droht nach 52 Jahren das Ende, wenn sich keine Freiwilligen für die Vorstandschaft finden lassen.

Emilie Buck, zweite Vorständin des Vereins, erinnert sich an die vielen gut besuchten Veranstaltungen des Vereins und ruft die Ochsenhauser auf, etwas zu unternehmen, um den Verein am Leben zu erhalten.

Der Verein „Alt werden - jung bleiben“ bot für die Ochsenhauser Senioren ab etwa 70 Jahren eine gesellige Gemeinschaft und war ein umtriebiger Verein.

Die Stimmung war stets heiter, in der Bevölkerung ist der Verein sehr geschätzt, erinnert sich Emilie Buck, die inzwischen über 90 Jahre alt ist.

Vor allem beliebt war der beinahe jeden Dienstag stattfindende Seniorennachmittag in der Schranne, an dem viel gesungen wurde.

Rückschläge während der Pandemie

Doch die Zeit der Corona-Pandemie setzte dem Vereinsleben außerordentlich zu, die Vorstandschaft stand im hohen Alter, schließlich trafen in den letzten drei Jahren den Verein folgenschwere Rückschläge: Zuerst verstarb die erste Vorständin, im vergangenen Jahr der Kassier.

Zurück bleibt die zweite Vorständin, Frau Emilie Buck. Seit etwa 22 Jahren ist die Seniorin im Vorstand des Vereins und erinnert sich an viele gute Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins.

„Immer waren die Veranstaltungen gut besucht. An manchen Tagen fand man nicht einmal mehr einen freien Platz, der Zulauf war kolossal.“

Auch die letzten Veranstaltungen des Vereins, 2021, waren ähnlich gut besucht, bis die Pandemie alles zum Stillstand brachte.

„Wegen der Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen mehr gemacht werden, seither geht es bergab“, sagt Emilie Buck.

Die Seniorin erwähnt, dass Vereine schon immer zu kämpfen gehabt haben, aber eine Auflösung sei doch sehr bitter.

Freiwillige gesucht

Zusehen, wie der Verein aufgelöst wird, will die Seniorin nicht. Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen Interesse an den Seniorennachmittagen haben, will sie nochmals versuchen Freiwillige für die Vorstandschaft zu finden.

„Man sollte meinen, dass es genug ältere Menschen in Ochsenhausen gibt, die diese Aufgabe übernehmen könnten. Ich bin über 90 Jahre alt und nicht mehr so leistungsfähig wie früher“, so Buck.

Deshalb habe sie sich an die Stadt Ochsenhausen gewandt, mit der Bitte ihr bei der Suche nach Freiwilligen zu helfen.

Dieser Bitte kommt die Stadt nach, liegt es doch auch in ihrem Interesse, die Angebotslandschaft für Senioren in Ochsenhausen mehr zu festigen, teilt sie in ihrer Pressemitteilung mit.

Hauptversammlung steht an

Heute sei niemand bereit Verantwortung zu übernehmen, klagt Emilie Buck. Sie selbst habe die Arbeit im Verein immer als sehr erfüllend erlebt und glücklich gewesen, wenn die Veranstaltungen reibungslos abliefen.

„Es wäre ein Armutszeugnis für Ochsenhausen, wenn sich niemand finden ließe und der Verein aufgelöst werden müsste.“

Schon bald, am 12. März, steht die Jahreshauptversammlung des Vereins an, und gesucht werden zwei Vorstände, ein Schatzmeister und ein Schriftführer, damit der Verein am Leben bleibt.

Bisher organisierte die Vorstandschaft die beliebten Seniorennachmittag in der Schranne, früher sogar weitere Veranstaltungen, wie Ausflüge und Wanderungen.

Weil Emilie Buck weiß, dass eigentlich viele Senioren gern wieder zusammenkommen würden, bittet sie engagierte Menschen, sich bei der Stadt zu melden und der Vereinsauflösung entgegenzuwirken.

Interessierte können sich bei Frau Anne Löhnert, Amt für Bildung, Betreuung und Kultur der Stadt Ochsenhausen, unter der Telefonnummer 07352/9220 36 oder per Mail an [email protected] melden.