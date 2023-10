Fortbildungen zum Orgelspiel in Ochsenhausen

Eine Fortbildung der Dekanatskirchenmusik Ochsenhausen/ Illertal zum Thema „Das möchte ich einmal spielen“ wird am 14. Oktober ab 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kapelle Ochsenhausen angeboten. Die Teilnehmer tragen vorbereitete Orgelwerke vor, Haltung, Bewegungskoordination, Fingersätze und Übungsverfahren werden Gegenstand der Betrachtungen sein. Außerdem geht es darum, wie das Orgelspiel noch leichter und müheloser werden kann. Am 18. November findet ebenfalls in der Herz-Jesu-Kapelle eine Fortbildung „Liturgische Orgelimprovisation zu Adventsliedern“ statt. Diese Lieder aus dem Gotteslob atmen in Text und Melodie eine intensive Gottessehnsucht und bieten einen reich gedeckten Tisch an Bildern für unsere Improvisation. Mit geeigneten Modellen, Formen und Klängen wird versucht, den Spirit der alten Lieder zu erspüren. Anmeldung zu diesen Veranstaltung sind möglich per Mail an [email protected] oder unter Telefon 07352/ 911 615 (Anrufbeantworter).