Feuerwehr Ochsenhausen übt für Katastrophenfall

Die Freiwillige Feuerwehr Ochsenhausen und die Kreisfeuerwehrstelle Biberach veranstalten am Samstag, 14. Oktober, eine gemeinsame Übung mit einem Katastrophen-Szenario. Die Feuerwehr soll nachmittags um 13 Uhr alarmiert werden. Laut Alarmierungsplan soll sich aufgrund extrem trockener Witterung der Wald im Rottumer Tal (beim Ziegelweiher) entzündet haben. Weil sich der Brand ausbreitet, wird simuliert, dass der Erlenmooser Teilort Oberstetten durch starke Rauchentwicklung gefährdet wird. Als weiterer Punkt wird angenommen, dass die Teilnehmer eines Zeltlagers durch das Feuer in Gefahr sind und gerettet werden müssen. „Bei derart vielen Gefahrensituationen muss die Feuerwehr auch mit zahlreichen anderen Hilfsorganisationen wie beispielsweise dem Roten Kreuz zusammenarbeiten,“ erklärt Kommandant Torsten Koch das geplante Szenario. Zu der gemeinsam mit der Kreisfeuerwehrstelle Biberach veranstalteten Übung sind zahlreiche Gäste eingeladen, die das Geschehen vor Ort miterleben können. Im Bereich des Klosterareals und des Ziegelweihers werden viele Einsatzfahrzeuge unterwegs sein. Deshalb bittet die Feuerwehr in dem Bereich möglichst aufmerksam und vorsichtig zu sein.