4,4 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen in 65 geförderte Projekte im Landkreis Biberach. Eine halbe Million Euro erhalten allein Ochsenhausen, Dettingen, Berkheim, Gutenzell-Hürbel und Erlenmoos, womit ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro angestoßen wird. Diese Projekte werden gefördert.

Die höchste Fördersumme unter den fünf Gemeinden erhält Dettingen: Mit 250.000 Euro soll in der Illertalgemeinde eine Investition von rund 2,2 Millionen Euro angestoßen werden. Bürgermeister Alois Ruf erklärt, dass mit der Förderung durch das ELR-Programm die Erweiterung eines in Dettingen ansässigen Familienunternehmens unterstützt werde. „Das Land ermöglicht durch die großzügige Bereitstellung der Fördermittel eine perspektivische Weiterentwicklung des Gewerbebetriebs“, sagt Ruf und begrüßt das Vorhaben des Landes.

Die Stadt Ochsenhausen erhält aus dem ELR-Fördertopf eine Fördersumme von 18.185 Euro, womit sie ein Investitionsvolumen von 86.803 Euro auslösen werde. Gewährt wird das Geld für ein privates Projekt, bei dem ein leerstehendes Wohn- und Ökonomiegebäude abgebrochen werden soll, um dort neu zu bauen.

Außerdem erhält die Stadt Ochsenhausen einen Zuschuss für die Projektbetreuung zur Ausarbeitung von fallbezogenen Quartierskonzepten, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. „Ich freue mich sehr, dass über das ELR-Programm Gelder in die Stadt Ochsenhausen fließen“, sagt Bürgermeister Philipp Bürkle und bedankt sich hierfür auch beim Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger für seine Unterstützung.

Mehrere Wohneinheiten und neue Dorfmitte

Auch in Berkheim fließt das Geld in eine private Baumaßnahme. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine zentral gelegene Hofstelle in Bonlanden, die in mehrere Wohneinheiten umgebaut werden soll. Geplant sei für die nächsten Jahre hier eine neue Dorfmitte auszubauen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

„Es freut mich sehr, dass über das ELR nun auch vermehrt in der Gemeinde Berkheim private Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum in Bestandsgebäuden eine Förderung erfahren.“ Durch Umnutzung und Modernisierung bestehender Gebäude würden Ressourcen geschont und ortsbildprägende Strukturen erhalten bleiben, so Bürgermeister Walther Puza. „Das ELR unterstützt dankenswerterweise diese Ziele.“ Für die Maßnahme zur Schaffung von Wohnraum erhält Berkheim eine Fördersumme von 43.300 Euro und will damit eine Investition von rund 670.000 Euro anstoßen.

Leerstand soll reaktiviert werden

Mit der Fördersumme von 18.650 Euro will die Gemeinde Gutenzell-Hürbel, ähnlich wie in Berkheim, einen Leerstand reaktivieren. Dabei handelt es sich um eine historische Eindachhofstelle, die im Weiler Simmisweiler seit mehr als zehn Jahren leer steht.

„Die dortige Bausubstanz ist marode, das Dach ist undicht, Fundamente und Wände sind feucht. Der Wohnteil und der Schweinestall sollen nun abgebrochen werden, wodurch der rückwärtige Grundstücksteil für den Neubau eines Einfamilienhauses erschlossen werden kann“, erklärt Bürgermeister Thomas Jerg die Details zum Vorhaben.

„Das Projekt trägt maßgeblich zur innerörtlichen Entwicklung bei und ermöglicht es den Bauherren, ein erschlossenes Grundstück neu zu entwickeln“, sagt Jerg und freut sich über die Bewilligung des Förderantrags. Mit der Förderung werde eine weitere Flächenversiegelung verhindert, gleichzeitig ein Leerstand reaktiviert und somit ein städtebaulicher Missstand behoben, so der Bürgermeister.

„Der Druck auf neue Bauflächen wird dadurch reduziert. Meiner Meinung nach ein Paradebeispiel für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum.“ Die Investition in Simmisweiler soll 65.336 Euro betragen. Neben dem beschriebenen Projekt wird die Gemeinde Gutenzell-Hürbel auch für die Vorbereitung, Begleitung und Betreuung der Konzepte gefördert.

Wohnraum für ortsansässige Familien

Auch die Gemeinde Erlenmoos hat eine Förderbewilligung erhalten. Mit einer Fördersumme von 160.160 Euro sollen zwei private Investitionen, eine in Erlenmoos und die andere in Edenbachen, gefördert werden. „In beiden Objekten wird aus leerstehenden alten Gebäuden Wohnraum für ortsansässige Familien geschaffen“, teilt Bürgermeister Marcus Schmid mit und freut sich über die „wertvolle Unterstützung“.

Mit dem Geld aus dem Fördertopf wird in der Gemeinde eine Investition von 777.136 Euro angestoßen: „Also fast einer dreiviertel Millionen Euro. Das ist ein großartiger Impuls. ELR-Mittel sind eine wertvolle Unterstützung und ein geeignetes Instrument zur Revitalisierung ungenutzter Immobilienstrukturen in Ortskernen“, so Schmid.