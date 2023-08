Familientag bei der Öchsle–Museumsbahn

Das Öchsle steht für Kinderspaß — ebenso wie Jo Brösele. Also liegt nichts näher, als die beiden zusammenzubringen. Am Sonntag, 27. August, ist es so weit beim Familientag der Museumsschmalspurbahn. Jo Brösele ist dann mit von der Partie und wird für strahlende Kinderaugen sorgen. Mit lustiger Zauberei und mehr wird Jo Brösele Klein und Groß begeistern. Jedes Kind erhält eine zusätzlich eine kleine Überraschung und kostenloses Popcorn, heißt es in einer Pressemitteilung der Museumsbahn.

Das Glücksrad am Bahnhof in Ochsenhausen ist für Kinder eine weitere Attraktion Auf alle Familienkarten werden an diesem Tag 20 Prozent Rabatt gewährt. Und noch einen weiteren Tipp haben die Verantwortlichen der Öchsle–Museumsbahn parat: Erstmals in diesem Jahr startet der Schussenrieder Hopfenexpress am Samstag, 9. September. Die Brauerei überrascht dabei die Fahrgäste mit einem kleinen Präsent. Mit im Angebot sind eine Bierverkostung und ein Imbiss mit musikalischer Begleitung auf dem Bahnhof in Ochsenhausen. Empfangen werden die Passagiere schon in Warthausen mit Bier und Häppchen. Ein ganz besonderes Schmankerl ist der Bierlikör, der auf der Rückfahrt im Zug kredenzt wird. Zudem gibt es viele Informationen rund um die verschiedenen Biere. Eine Reservierung ist erforderlich.

Das Öchsle fährt bis Mitte Oktober an jedem Sonntag sowie am ersten Samstag im Monat ab Warthausen bei Biberach um 10.30 und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. Bis Mitte September verkehrt der Zug zusätzlich donnerstags. Darüber hinaus werden zahlreiche Sonderfahrten angeboten. Reservierungen ab zehn Personen sind kostenlos, Gruppenführungen und weitere Infos auch unter Telefon 07352/922026. Für alle anderen Fahrgäste sind immer genug Sitzplätze im Zug vorhanden.

Alle Informationen zur Museumsbahn gibt esa unter www.oechsle-bahn.de