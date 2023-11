Fahrer beschädigt Mercedes und flüchtet

Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag auf einem Parkplatz in der Ochsenhausener Innenstadt eine blaue Mercedes V-Klasse. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14.10 Uhr in der Straße Marktplatz geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte nach Angaben der Polizei einen Schaden von etwa 4000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das unbekannte Fahrzeug den geparkten Mercedes an der linken Seite hinter der Fahrertür touchiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07352/202050 an den Polizeiposten Ochsenhausen.