Einkaufsgutscheine beim Kleider-Treff Ochsenhausen

Seit Kurzem gibt es die Möglichkeit, im Kleider-Treff Ochsenhausen Geschenk-Einkaufsgutscheine zu erwerben. Wer anderen eine Freude bereiten will, ohne die Umwelt zu belasten, hat mit dem Kauf eines Geschenk-Gutscheins die ideale Lösung, heißt es in der Pressemitteilung des Kleider-Treffs. Der Diakonie-Secondhand-Laden stellt die Gutscheine in jedem gewünschten Wert aus. Zu beachten ist, dass bei der späteren Einlösung das Verkaufspersonal gleich auf den mitgebrachten Gutschein hingewiesen wird. Der Kleider- Treff in der Memminger Straße 7 hat geöffnet von Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie zwischen den Feiertagen. Das Verkaufsteam nimmt während der Öffnungszeiten neben gut erhaltenen Kleiderspenden auch alte Handys bziehungsweise Smartphones für soziale Projekte an.

Neue Helferinnen und Helfer werden gern ins Team aufgenommen, vor allem zurzeit in den Bereichen Sortierung und Preisauszeichnung der Kleiderspenden sowie Ordnen der Bügel und Trennung von Wertstoffen. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 07352/7198 (Barbara Baumann).