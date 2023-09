Mit vielen Fotos

Ochsenhausen wird bei Vespa-Treffen einen Tag lang Roller–Hochburg

Ochsenhausen / Lesedauer: 2 min

Nostalgische Roller aus mehreren Jahrzehnten und bestes Ausflugswetter haben bei Rino für ein volles Haus gesorgt. (Foto: Manuel Bernardi )

An die 2000 Schaulustige und über 500 Vespas hat das Team vom Eiscafé Rino am Sonntag gezählt. So schaut es mit einer Fortsetzung aus.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 17:00 Von: Karen Annemaier