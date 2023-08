Ein letzter Schultag für den Konrektor

Zum Schuljahresende hat die Realschule Ochsenhausen (RSO) hat ihren langjährigen Konrektor und stellvertretenden Schulleiter Stefan Rueß in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Jede Klasse hatte aus diesem Anlass etwas Besonderes vorbereitet, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Zu den Klängen seiner Lieblingsband Queen schritt Konrektor Rueß durch das aus Schülerinnen und Schülern gebildete Spalier. Von jeder Klasse erhielt er eine rote Rose. Danach versammelten sich alle vor der Realschule, um sich von Rueß mit einem Flashmobtanz und einer musikalischen Darbietung der Schulband mit einem eigens für ihn umgeschrieben Musikstück zu verabschieden.

Zur Verabschiedungsfeier aus dem Kollegium waren, neben Freunden und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, auch die Familie von Rueß, der Elternbeiratsvorsitzende Torsten Heinig, Bürgermeister Andreas Denzel, die Leiterin des Amtes für Bildung, Betreuung und Kultur, Kathrin Käppeler, sowie Schulamtsdirektor Thomas Pätzold anwesend.

Schulleiter Frank Eckardt würdigte die zahlreichen Verdienste von Stefan Rueß als Lehrer und als Konrektor und dankte ihm im Namen der Schule, aber auch ganz persönlich für die jahrelange konstruktive und allzeit sehr gute Zusammenarbeit mit ihm in der Schulleitung.

Stefan Rueß besuchte die Grundschule in Ochsenhausen und die Gymnasien in Illertissen und in Biberach. Anschließend studierte er an der PH Weingarten Mathematik und Informatik sowie das Fach Sport, das damals noch Leibeserziehung hieß. Berufliche Stationen seines Lebens waren Aulendorf, Illertissen und Deggingen, bevor er 1996 als Realschullehrer an die Realschule Ochsenhausen kam.

Dort war er zehn Jahre lang Klassen– und SMV–Verbindungslehrer, bevor er 2006 zum Konrektor ernannt wurde. Diese Tätigkeit übte er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst weitere 17 Jahre aus. „Zusammen haben wir in dieser Zeit so manche Klippen umschifft und besonders die vergangenen Jahre der Corona–Pandemie haben dich als für die Taktung der Schule Verantwortlichen noch einmal vor ganz andere Herausforderungen gestellt“, so Schulleiter Eckardt.

Bürgermeister Denzel dankte Rueß für sein Engagement für die Realschule und lobte dessen zahlreiche ehrenamtlichen Tätigkeiten für und in der Stadt Ochsenhausen, unter anderem als Gemeinderat und Vorsitzender von Ochsenhauser Vereinen.

Aus der Hand von Schulamtsdirektor Pätzold erhielt Rueß die Ruhestandsurkunde. Im Namen des Landes Baden–Württemberg dankte er dem scheidenden Konrektor für über 40 Jahre loyale und treu geleistete Arbeit im Schuldienst des Landes.

Das Kollegium verabschiedete sich mit launigen Beiträgen und zwei selbst gedrehten Videos von „seinem“ Konrektor, bevor ein sichtlich sehr bewegter Stefan Rueß in einer emotionalen Rede den Schlusspunkt unter den offiziellen Teil der Verabschiedung setzte.