Für das Publikum im vollbesetzten Bibliothekssaal war das ein Fest für Ohren, Augen und Gemüt: Mit einem hochkarätigen Dozentenkonzert haben der Geiger Benjamin Schmid und seine Frau und Kammermusikpartnerin, die Pianistin Ariane Haering, einen Meisterkurs an der Landesakademie eröffnet. Sie begeisterten ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit musikalischen Köstlichkeiten aus Wien, Moskau und Amerika.

Benjamin Schmid unterrichtet am Mozarteum in Salzburg und ist ein international gefragter Solist. Neben seinem großen Können im klassischen Repertoire brilliert er mit seinen improvisatorischen Fähigkeiten auch im Jazzbereich. Ariane Haering, mit renommierten Preisen ausgezeichnet, ist eine vielgefragte Kammermusikpartnerin und seit 2016 Mitglied des Alban Berg Ensembles Wien.

Die Kronen Zeitung, so berichtet das Programmheft, habe die beiden in Salzburg lebenden Künstler als „Traumduo der Klassik“ tituliert. Nun ist es freilich mit derartigen Etiketten so eine Sache. Fakt ist: Die beiden spielen mit traumwandlerischer Sicherheit und mitreißender Musikalität zusammen. Schmid, als „Frontman“, tanzt quasi zur Musik und entlockt seinem Instrument, der Stradivari „Ex Viotti“ aus dem Jahr 1718, einen süßen Klang, gegen den es selbst die „Nockerln“ seiner Heimatstadt schwer haben. Haering ist eine Tastenzauberin mit differenziertem Anschlag, genialer Pedalisierung und großer Ausstrahlung. Ein Blick in ihr Gesicht genügt, um zu wissen, wie die Musik klingen wird.

Zum Auftakt gab es Mozart. 25 Jahre jung, frei in Wien, hoch im Kurs bei der Weiblichkeit — die Leichtigkeit des Komponist–Seins im Jahr 1781 klingt aus jedem Takt der Violinsonate Es–Dur KV 380. Mozarts Salzburger „Landsleute“ Schmid und Haering servierten das Stück — wie der Weinkenner es ausdrücken würde — „feinherb“: Vollmundig, mit einer nicht unerheblichen Restsüße. Im Fokus stand da nicht „informierte Aufführungspraxis“, sondern emotionales, perfekt ausbalanciertes Musizieren.

Auch der zweite Programmpunkt eine Wiener Spezialität: 1816 komponierte Franz Schubert seine „Drei Sonaten fürs Pianoforte mit Begleitung einer Violine“. Lang nach seinem Tod benannte der Verleger Diabelli sie um in „Sonatinen“, vielleicht um die vergleichsweise einfache Faktur anzuzeigen, und trug so sicher dazu bei, dass den drei wunderbaren Werken bald der Ruch der „Musikschulstücke“ anhaftete. Nur selten machen sich große Musiker in unserer Region daran, auf der Bühne den Grauschleier von fast zwei Jahrhunderten zu entfernen — zuletzt 1993 Gidon Kremer und Oleg Maisenberg, die in Friedrichshafen alle drei Sonatinen spielten, jetzt Benjamin Schmid und Ariane Haering, die das g–Moll–Werk ausgewählt hatten. Während Kremer, wie so oft, auf „die Bedeutung des Wagnisses“ setzte und fahle, oft schroffe Klänge riskierte, erstrahlte das Stück in Ochsenhausen in leuchtenden, warmen Farben, im A–Teil des Andantes mit einer gehörigen Portion „Schmäh“. Im Finale durfte es auch einmal ein geschmackvolles Portamento sein.

Nach der Pause dann ein Wechsel in die klassische Moderne, zu Sergej Prokofjews Sonate D–Dur op. 94. Bei der Uraufführung des zunächst für Flöte komponierten Werks 1943 in Moskau saß der große Geiger David Oistrach im Publikum und ruhte nicht, bis Prokofjew ihm die Sonate für Violine arrangiert hatte. Was für ein Glücksfall. So konnte das Publikum in Ochsenhausen jetzt eine Hochspannungs–Fassung in Perfektion erleben, gespielt mit mitreißender Energie, farbigem, sehr durchsichtigem Klavierklang — wirklich großes Kino.

Zum Dessert servierten Benjamin Schmid und Ariane Haering süße Stückle aus der Sterneküche des Virtuosen — Transkriptionen von Jascha Heifetz: Krolls „Banjo and Fiddle“ in irrwitzigem Tempo und mit makellosen Terz– und Sextgängen im Mittelteil, Ponces „Estrellita“ trotz der unangenehmen Tonart Fis–Dur süß singend, Drigos „Valse Bluette“ mit wohlgetimten Flageoletts und als Rausschmeißer Katchaturians „Säbeltanz“ mit rasenden Abstrichfolgen und perfektem Zusammenspiel. Das begeisterte Publikum ergatterte mit langem rhythmischem Klatschen eine Zugabe: Den Marsch aus Prokowjews „Liebe zu den drei Orangen“.