Für das Publikum im nahezu vollbesetzten Bibliothekssaal in Ochsenhausen war es ein musikalischer Hochgenuss: Mit einem Dozentenkonzert der Spitzenklasse haben der Cellist Reinhard Latzko und sein Kammermusikpartner, der Pianist Julian Riem, einen Meisterkurs an der Landesakademie eröffnet. Sie begeisterten ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit Perlen der Duoliteratur aus Deutschland und Frankreich.

Reinhard Latzko, Schüler von Polasek, Ostertag und Schiff, kennt alle Facetten seines Fachs: Lange Jahre war er Solocellist im Sinfonieorchester des Südwestfunks und Solist bei renommierten Orchestern. Neuerdings hat er die Blickrichtung gewechselt und arbeitet auch als Dirigent. Seit 2003 widmet er sich der Pädagogik und hat eine Celloprofessur in Wien.

Julian Riem studierte in München, Paris und in der Solistenklasse von Rudolf Buchbinder in Basel und ist neben seiner Solistentätigkeit ein international gefragter Kammermusiker und Liedbegleiter.

Launig begrüßte Reinhard Latzko das „trotz Paul Hindemith“ zahlreich erschienene Publikum. Die zum Auftakt des Konzerts erklingende Sonate op.11 Nr. 3 sei eine „radikale Nummer - aber gar nicht so lang“. In dem Werk lässt Hindemith - wie auch in den beiden kurz zuvor entstandenen Violinsonaten - das traditionelle drei- oder viersätzige Sonatenschema hinter sich und legt es in zwei Teilen mit vielen kleingliedrigen Abschnitten an. Die zahlreichen Tempo- und Charakterwechsel absolvierte das Duo mit traumwandlerischer Sicherheit, spielte das schnelle Laufwerk und die heiklen rhythmischen Verschiebungen zupackend und mit unbändiger Energie und hatte doch genügend Ruhe für die lyrischen Episoden.

Clara Schumanns „Drei Romanzen op. 22“ für Violine und Klavier entstanden 1853 und sind dem Geiger Joseph Joachim gewidmet. Auch Oboisten und Klarinettisten nehmen sich gerne dieser klangvollen Miniaturen an - in Ochsenhausen stellte Julian Riem seine Fassung für Cello und Klavier vor. Man hörte viel süßen Celloklang, beste Balance und beeindruckend präzise Sechzehntel-Figuren des Klaviers in der dritten Romanze.

Ebenfalls in einer Bearbeitung von Riem eröffnete Lili Boulangers dreiminütiges „Nocturne“ aus dem Jahr 1911 den zweiten, „französischen“ Teil des Konzerts - quasi als Vorspeise zum „Hauptgang“, der 1948 entstandenen Sonate für Violoncello und Klavier von Francis Poulenc. Dieses über weite Strecken helle und fröhliche Stück gelang Reinhard Latzko und Julian Riem auch deshalb so besonders beeindruckend, weil sie vom ersten Ton des Abends an eine unglaubliche Spielfreude, großen Spaß am Musizieren und gute Laune ausstrahlten. Im ersten Satz überzeugte die wunderbar plastische Gestaltung der Giocoso-Teile und der lyrischen Passagen. Der zweite Satz mit seinen mitunter ernsten und leidenschaftlichen Episoden war perfekt ausgewogener Gesang, und atemberaubend schön gelang der Con-Sordino-Schluss des Satzes.

Das Publikum hielt den Atem an, man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören. Sehr witzig dann der dritte Satz „Ballabile“ („tanzbar“), eine Art ironische Ballettmusik. Das Finale eröffneten Latzko und Riem mit großem Klang und ließen eine virtuose Achterbahnfahrt folgen - technisch und musikalisch auf internationalem Niveau.

Das Publikum war begeistert, durfte sich zunächst über die Wiederholung des kurzen Nocturnes von Lili Boulanger freuen, und ergatterte sich dann mit nicht enden wollendem Beifall eine weitere Zugabe: den „Schwan“ aus dem „Karneval der Tiere“. Wunderbar.