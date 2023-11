Die Vakanzzeit ist vorüber

Nach 16 Monaten Vakanz war es am Christkönigssonntag endlich soweit: Die Basilika war bis zur letzten Bank mit Gästen besetzt, die alle den neuen Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Benedikt, Jochen Boos, im Rahmen seiner Investitur willkommen heißen wollten.

Mit Werken von Mozart und Händel wurden die Kirchenbesucher bereits beim Betreten der Basilika eingestimmt. Die Musikkapelle Ochsenhausen geleitete Pfarrer Boos bis zum Eingang der Basilika. Der anschließende große Einzug wurde angeführt von Vertretern aus den Vereinen der Seelsorgeeinheit und deren Fahnenabgeordneten. Über 60 Ministranten und mehrere Konzelebranten aus den Dekanaten Biberach, Aalen und Ehingen-Ulm begleiteten Pfarrer Boos zusammen mit den gewählten Vorsitzenden aus den fünf Kirchengemeinderäten.

In seiner Begrüßung bedankte sich Pater Johannes bei allen, die ihn als Administrator in der Zeit der Vakanz „ganz großartig unterstützt haben und denen ich ein ganz herzliches Dankeschön für ihre Umsicht und für ihre großartige Einsatzbereitschaft sagen möchte!“ Nachdem Dekan Stefan Ruf den Lebenslauf von Pfarrer Boos nochmal kurz vorgestellt hatte, folgte die offizielle Amtseinsetzung und Ernennung zum neuen leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit.

Klaus Weckemann, erster Vorsitzender des Kirchengemeinderates Ochsenhausen, verlas das Ernennungsschreiben von Bischof Gebhard Fürst: „Dem neuen Pfarrer wünsche ich, dass er seine Aufgabe gerne und dankbar zum Aufbau der Kirchengemeinden und zum Heil der Menschen tun kann.“

Pfarrer Boos, der bisher auf einem Stuhl unterhalb des Altarbereichs Platz genommen hatte, wurde nun von Dekan Ruf und Weckemann zu seinem zukünftigen Priestersitz am Altar begleitet mit den Worten: „Lieber Mitbruder Jochen Boos, nehmen Sie nun in dieser Kirche Ihren Platz ein, der Ihnen als Pfarrer der Gemeinden dieser Seelsorgeeinheit zukommt!“ Als Zeichen dafür erhielt er die Schlüssel zu jeder Pfarrkirche. Klaus Weckemann begrüßte ihn offiziell als neuen Pfarrer im Amt: „Unser Bischof hat Sie als seinen Mitarbeiter gesandt, um unsere Gemeinden zu leiten. Dankbar nehmen wir Sie und Ihren Dienst an.“ Großer Applaus unterstrich seine Worte - Boos meinte dazu scherzend: „Ich hoffe, Sie klatschen in zwei Wochen auch noch!“

Zu Beginn seiner Predigt gab er den Anwesenden lächelnd den Tipp, es sich bequem zu machen - denn „heute dauert die Predigt etwas länger!“ In seiner Predigt wandte sich Boos mit einer Bitte an die Gemeindemitglieder: „Ich feiere heute mit Ihnen einen Neuanfang, der auch Herausforderungen mit sich bringt. Der Pfarrer ist kein Superman oder Übermensch, nein, ich bin auf Mitmenschen angewiesen, die mir helfen, mich fördern und begleiten. Denn das Wort, das dich tröstet, kannst du dir niemals selbst sagen! Deshalb bitte ich Sie alle gemeinsam: Begleiten Sie mich bitte in meinem Alltag - offen, ehrlich, auf Augenhöhe und ohne Umwege. Helfen Sie mir bei meinem Denken und Handeln!“ Im Gegenzug versprach er: „Diese drei Worte aus dem heutigen Evangelium - Helfen, Fördern und Begleiten - schreibe ich mir auch selbst auf die Segel. So möchte ich ein offener, sensibler und zupackender Helfer sein für alle Menschen. Als Christ, Mitmensch und ihr Pfarrer möchte ich Menschen begleiten - mit all meinen Stärken, Schwächen und Macken, die sie alle noch kennen lernen werden!“

Am Ende des Festaktes machte Dekan Ruf noch auf eine Besonderheit aufmerksam - die zahlreichen Ministranten, die heute an diesem Festgottesdienst da waren und mitwirkten. Sie und alle Kinder und Jugendliche möchte er Boos besonders ans Herz legen: „Es berührt mich und macht Mut. Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele junge Menschen ehrenamtlich ihren Dienst in der Kirche tun. Toll, dass ihr da seid!“ Dafür ernteten er und alle anwesenden Kinder und Jugendlichen großen Applaus.

Wo ein Neuanfang ist, steht auch oft ein Abschied: Während der Vakanz hatte Pater Johannes zusätzlich zu seiner Arbeit als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rot-Iller die Seelsorgeeinheit St. Benedikt mit großem Engagement als Administrator geleitet und unterstützt. Als Dankeschön und Erinnerung überreichten ihn Klaus Weckemann und Hubert Besserer eine künstlerisch gestaltete Kerze.

Beim anschließenden Empfang hatten alle die Gelegenheit, Pfarrer Boos näher kennen zu lernen.