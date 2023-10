Die Öchsle-Museumsbahn sehr beliebt

Mit dem zusätzlichen Fahrtag am Sonntag, 15. Oktober, beendet die Öchsle-Museumsschmalspurbahn den offiziellen Fahrplan für diese Saison. Allerdings folgen noch drei Sonderfahrten bis zum Jahresende unter anderem die Nikolausfahrten Anfang Dezember, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen.

Nicht verpassen sollte man auch den zusätzlichen Fahrtag. Dann wird der Zug wieder von der Original Öchsle-Lok, der 99 633, durch die oberschwäbische Herbstlandschaft gezogen. Eine gemütliche Fahrt mit Speisewagen steht auf dem Programm. Und es gibt zusätzlich zum romantischen Eisenbahnerlebnis noch Musik vom Akkordeonorchester Eberhard aus Westerheim in Schwaben. Das Orchester wird ab 11 Uhr ein kleines Platzkonzert am Bahnhof in Ochsenhausen spielen. Dazu bietet der Schmalspurverein auch kleine Snacks vom Grill sowie Getränke an.

Anschließend auf der Rückfahrt nach Warthausen, die um 12 Uhr startet, wird das Orchester weiter musizieren. Falls die Temperaturen es notwendig machen, werden die Waggons beheizt sein.„Insgesamt sind wir mit dem diesjährigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Dank des guten Wetters und des interessanten Programms wie etwa dem erstmals stattfindenden Oktoberfest haben wir an den Passagierzahlen wieder deutlich zugelegt“, so Benny Bechter, Vorsitzender des Schmalspurbahnvereins. Und noch stünden die Höhepunkte zum Jahresende ja aus.

Das Öchsle fährt am Sonntag, 15. Oktober, zusätzlich ab Warthausen bei Biberach um 10.30 und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. Zusätzlich gibt es noch die Fahrt am 15. Oktober. Reservierungen ab zehn Personen sind kostenlos, Gruppenführungen und weitere Infos gibt es telefonisch unter 07352/922026. Für alle anderen Fahrgäste sind immer genug Sitzplätze im Zug vorhanden.