Seit 60 Jahren verheiratet

Diamantene Hochzeit: Von der Türkei nach Ochsenhausen

Ochsenhausen / Lesedauer: 4 min

Ali (vorne links) und Güzide Sahin (re.) sind seit 60 Jahren ein Ehepaar. Ihre Töchter (von hinten links) Türe, Seher, Meral, Arzu, Ayse und Sükran haben sich für diesen besonderen Anlass in Ochsenhausen zusammengefunden. (Foto: Mesale Tolu )

Eine Reise, die in der Türkei ihren Anfang nahm und in Ochsenhausen endete: dazwischen 60 Jahre Ehe, sechs Töchter und 14 Enkelkinder. Was das Erfolgsrezept des Ehepaars Sahin ist.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 17:00 Von: Mesale Tolu