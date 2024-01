Ochsenhausen

Demenz - Wissen für Zuhause

Ochsenhausen

Der umfassende Kurs „Demenz - Wissen für Zuhause“ startet am Dienstag, 20. Februar, um 14 Uhr mit dem Modul 1 mit insgesamt acht Terminen in den Räumlichkeiten der ökumenischen Sozialstation Rottum-Rot-Iller, Schloßstraße 18, in Ochsenhausen.