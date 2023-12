Das Klavier hat einen besonderen Platz

Seit über einem Vierteljahrhundert gehören die Musikfestspiele Schwäbischer Frühling zu den Höhepunkten im regionalen Kulturkalender. Das Festival rund um Christi Himmelfahrt in Ochsenhausen bietet erstklassige Musikerlebnisse in barocken Räumen im Herzen Oberschwabens. Die 28. Musikfestspiele Schwäbischer Frühling finden vom 8. bis 12. Mai statt. Das Programm ist bereits erhältlich.

Linus Roth, Künstlerische Leiter des Festivals und zweifacher Echo-Klassik-Preisträger, stellte ein Musikprogramm zusammen, das dem Klavier einen besonderen Platz einräumt. Der Vorstand freut sich, den österreichischen Ausnahmepianisten Markus Schirmer als „Artist in Residence“ in Ochsenhausen zu begrüßen. Er gehört zu den renommiertesten Pianisten seiner Generation.

Einer der Höhepunkte des Festivals 2024 ist das Eröffnungskonzert am Mittwoch, 8. Mai, mit dem Kölner Kammerorchester unter Leitung von Christoph Poppen. Den Geigenpart übernimmt Festspiel-Intendant Roth.

Am Donnerstag, 9. Mai, 18 Uhr, gibt es feinste Kammermusik, dargeboten von den namhaften Künstlern Benjamin Schmid (Violine), Linus Roth (Violine), Thomas Selditz (Viola), Danjulo Ishizaka (Violoncello) und Markus Schirmer (Klavier).

Das Konzert am Freitag, 10. Mai, 19.30 Uhr, trägt den Titel „Gypsy Jazz“. Das Beni & Diknu Acoustic Jazz Quartet präsentiert ein Repertoire von Django Reinhardt, Cole Porter, Fritz Kreisler, Didier Lockwood und Diknu Schneeberger. Ebenfalls am Freitag, aber erst um 23 Uhr findet zum zweiten Mal bei den Musikfestspielen ein Nachtkonzert statt. Linus Roth und Gitarrist Petrit Çeku interpretieren Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“.

„Quartett plus 1“ lautet der Titel des Konzerts am Samstag, 11. Mai, 19.30 Uhr. Markus Schirmer wird darin zum Kammermusikpartner des Jerusalem Quartet. Das international erfolgreiche Quartett ist gern gesehen auf den großen Konzertbühnen der Welt und hat seinen Kern in einem warmen, vollen, menschlichen Klang und einer egalitären Balance zwischen hohen und tiefen Stimmen gefunden.

Auch 2024 wird die Zusammenarbeit mit der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg mit der Durchführung eines Meisterkurses Violoncello von Danjulo Ishizaka fortgesetzt. Die Schüler lernen von einem der weltweit herausragenden Cellisten und geben bei der Sonntagsmatinee, am 12. Mai, 11 Uhr Werke aus der Literatur für Violoncello zum Besten.

Den Abschluss des „Schwäbischen Frühlings“ 2024 bildet der als Nachwuchssänger des Jahres 2023 ausgezeichnete Bariton Konstantin Krimmel begleitet von Markus Schirmer. Aufgeführt wird einer der berühmtesten Liederzyklen der Musikgeschichte, „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert.

Erstmals gibt es bei den Musikfestspielen Künstlergespräche im Vorfeld zweier Konzerte. Mit den Violinisten Linus Roth und Benjamin Schmid spricht der Vorstandsvorsitzende der Musikfestspiele Klaus K. Weigele. Die Gespräche sind jeweils von 18.45 bis 19.10 Uhr in der Prälatur der Landesakademie, mit Roth am 8. Mai und mit Schmid am 10. Mai.

Geschenkgutscheine sind ab sofort erhältlich. Kartenvorverkaufsbeginn ist am 26. Februar. Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen und mit Beginn des Kartenvorverkaufs bearbeitet. Das Festspielprogramm ist bei der Geschäftsstelle des Musikfestivals erhältlich, Telefon 07352/9220-27, Mail [email protected], Internet www.schwaebischer-fruehling.de.