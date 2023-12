Ochsenhausen

Das gibt es beim „Engale Ralassa“

Ochsenhausen

Im vergangenen Jahr überreichte Marco Pisarro (links) vom Verein Zusammen Berge Versetzen den Spendenscheck aus den Einnahmen der Spendenaktion „Engale Ralassa“ an Familie Morlok. In diesem Jahr soll Armin und Robin unterstützt werden. (Foto: Zusammen Berge Versetzen e.V. )

Das Ochsenhauser Stadtcafé Hampp veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein Zusammen Berge Versetzen auch in diesem Jahr die Spendenaktion „Engale Ralassa“ in Ochsenhausen.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 05:00 Von: Mesale Tolu