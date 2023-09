Chöre treffen sich in Ochsenhauser Basilika

Ein feierlicher Gottesdienst mit verschiedenen Chören findet am Samstag, 30. September, um 19 Uhr in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen statt. Alle drei Jahre treffen sich Kirchenchöre der Region zu einem Nachmittag mit Probenphasen und Kaffeetrinken in der Landesakademie. Im Mittelpunkt steht die „Missa „dominicalis“ von Wolfram Menschick für Chor und Bläserquartett. Vom Regensburger Domkapellmeister Christian Heiß erklingt das „Cantate Domino“ sowie der Evensong „Du lässt den Tag, o Gott, nun enden.“ Den Bläserpart übernehmen Markus Elser und Christian Buck, mit Trompeten sowie Frank Martin und Stefan Wiedenmann, an den Posaunen. An den Orgeln der Basilika spielt Ludwig Kibler. Die Gesamtleitung obliegt bei Thomas Fischer. Zelebrant dieses Gottesdienstes ist Pfarrer Joel aus Ochsenhausen.