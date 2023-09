Ochsenhausen

Carsharing-Vorführung in Ochsenhausen

Ochsenhausen / Lesedauer: 1 min

In Ochsenhausen ist Carsharing seit Juli möglich. (Foto: Stadt Ochsenhausen )

Für alle, die Interesse am Carsharing-Angebot haben, bietet die Stadtverwaltung Ochsenhausen zwei Termine an, an denen die Ausleihe praktisch vorgeführt wird. Am Donnerstag, 28.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 16:24 Von: sz