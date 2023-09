Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben am vierten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga ihr Punktekonte durch einen deutlichen Erfolg im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen ausgeglichen. Beim 3:0-Erfolg war es neben einer geschlossenen Teamleistung Can Akkuzu, der seine Mannschaft mit einem Erfolg über Topspieler Mattias Falck auf die Siegerstraße brachte.

Ohne Hugo Calderano, der in der vergangenen Woche seinen Einzeltitel bei den panamerikanischen Meisterschaften in Kuba verteidigen konnte, und ohne Hayate Suzuki reisten die TTF in den hohen Norden. In der Reihenfolge Simon Gauzy, Can Akkuzu und Alvaro Robles schickte Coach Yong Fu sein Team in die Begegnung. Samuel Kulczycki nahm zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Zu Beginn kam es zum Duell zwischen Akkuzu und dem frisch gebackenen Team-Europameister Falck, der mit Schweden gegen Deutschland den Titel in seinem Heimatland holte. Akkuzu, der mit Frankreich im EM-Halbfinale ausgeschieden war, dominierte das Spiel. Taktisch gut eingestellt und sehr fokussiert, erzielte er das frühe Break für Ochsenhausen. Nach dem Erfolg über Timo Boll war es somit bereits der zweite nennenswerte Erfolg für den TTF-Profi in dieser Spielzeit.

Teamkapitän Simon Gauzy lag anschließend gegen den starken Kirill Gerassimenko früh mit 0:2 Sätzen im Hintertreffen. Er ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, kämpfte sich zurück und hatte im Entscheidungssatz neben dem Momentum auch etwas Glück im Rücken.

Mit seinem Erfolg gab Gauzy seinem Mannschaftskollegen Robles den ersten Matchball für das Gesamtmatch mit auf den Weg. Der Spanier, wie Gauzy vor Kurzem zweifacher Papa geworden, zeigte in seinem erst zweiten Saisoneinsatz eine starke Leistung und bezwang Cristian Pletea glatt in drei Sätzen zum Gesamtentstand von 3:0.

Nach dem zweiten Sieg in Folge war Trainer Yong Fu „unglaublich stolz“ auf seine Mannschaft: „Alle meine Spieler waren mental und spielerisch sehr stark und jeder konnte heute sehen, dass unser Teamgeist und die Leichtigkeit mehr und mehr zurückkommt.“

Auch Can Akkuzu ist nach einer harten Team-EM froh über seine Leistung: „Es war generell heute ein sehr hartes Match und wir sind sehr erleichtert über den Erfolg.“ Der Fokus gelte nun voll dem Heimspiel im Pokal-Achtelfinale gegen Mainz am kommenden Mittwoch, denn „wir wollen unbedingt ins Viertelfinale und in das Final Four“.

Präsident Kristijan Pejinovic sieht die Mannschaft auf einem guten Weg: „Eine tolle Teamleistung, vor allem wenn man bedenkt, dass Can und Samuel angeschlagen von der Team-EM angereist sind und wir mit Simon und Alvaro eigentlich nur zwei komplett fitte Spieler mit im Kader hatten. Man hat gespürt, dass nach dem letzten Erfolg über Mainz ein Ruck durch das Team ging.“

Die kommenden Aufgaben heißen Mainz und Grünwettersbach, beide Male in Ochsenhausen. Am Mittwoch, 27. September, geht es zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 im Pokal-Achtelfinale, ehe zwei Tage später das TTBL-Baden-Württemberg-Derby gegen den ASV Grünwettersbach ansteht. Spielbeginn in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle ist jeweils um 19Uhr. Tickets für beide Duelle gibt es auf der Homepage der TTF zu erwerben (https://ttfo.de/tickets/).

SV Werder Bremen – TTF Liebherr Ochsenhausen 0:3. Mattias Falck – Can Akkuzu 1:3 (11:13, 8:11, 11:7, 7:11), Kirill Gerassimenko – Simon Gauzy 2:3 (11:6, 11:9, 8:11, 8:11, 10:12), Cristian Pletea – Alvaro Robles 0:3 (6:11, 10:12, 11:13).