Calderano mit zwei Goldmedaillen

Bei den Pan American Games 2023 im chilenischen Santiago wurden in 16 Tagen die Titel in 60 verschiedenen Sportarten ausgespielt. Im Tischtennis glänze TTF-Profi Hugo Calderano, der sich im Einzel und mit dem Team den Titel sicherte.

Im Einzel war der Brasilianer klarer Favorit und zog mit nur zwei Satzverlusten in vier Partien ins Endspiel ein. Dort ließ er dem Kubaner Andy Pereira mit 4:0 keine Chance. In der Teamkonkurrenz ging es nach zwei Erfolgen in der Gruppenphase über das Viertelfinale (3:0 vs. Puerto Rico) in das Halbfinale, in dem Rivale Argentinien mit 3:2 bezwungen wurde. Im Finale gegen Kanada bejubelten Calderano (8:0-Bilanz), Vitor Ishiy und Eric Jouti einen 3:1-Erfolg. Im Doppel unterlagen Calderano und sein Trainingspartner und Freund aus Ochsenhausen, Vitor Ishiy, erst im Finale den Kubanern Jorge Campos und Andy Pereira mit 2:4.