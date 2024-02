Calderano führt Ochsenhausen zum Sieg

Die TTF Liebherr Ochsenhausen können in der Tischtennis-Bundesliga doch noch gewinnen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge besiegten die Oberschwaben am Dienstagabend das Überraschungsteam des TTC Zugbrücke Grenzau auswärts mit 3:1. Matchwinner wurde Topstar Hugo Calderano, der sein Team mit zwei Siegen zum verdienten Sieg führte. Den dritten Punkt erzielte Alvaro Robles.

Mit Spannung waren im Vorfeld die Aufstellungen der beiden Teams erwartet worden, schließlich war es das erste Spiel nach der Team-Weltmeisterschaft. TTF-Coach Yong Fu entschied sich, seine beiden WM-Fahrer Simon Gauzy (Silbermedaillengewinner mit Frankreich) und Samuel Kulczycki (Achtelfinalaus mit Polen) zu Hause zu lassen und mit ausgeruhtem Personal in das Spiel zu gehen. Mit Hugo Calderano, Can Akkuzu und Alvaro Robles brachte Ochsenhausen dennoch eine starke Mannschaft auf das Papier. Die Gegenseite aus Grenzau konnte ihre beste Mannschaft aufbieten und ging mit ihrem WM-Fahrer Feng Yi-Hsin sowie Samuel Walker und Maciej Kubik in die Partie.

Das Spiel startete erwartungsgemäß und nach den ersten beiden Einzeln stand es unentschieden. In der Eröffnungspartie musste sich Can Akkuzu dem Spitzenspieler der Gastgeber, Feng Yi-Hsin, deutlich mit 0:3 geschlagen geben, auch wenn die einzelnen Sätze hart umkämpft waren. Auch im zweiten Einzel bekamen die Zuschauer ein ähnlich einseitiges Match zu sehen. Hugo Calderano hatte mit Samuel Walker beim 3:0 keine Probleme und konnte ausgleichen.

Nach der Pause sollten die TTF dann erstmals in Führung geben. Alvaro Robles besiegte den Ex-Ochsenhauser Maciej Kubik im Duell der beiden Dreier mit 3:1 und gab seinem Teamkollegen Hugo Calderano den ersten Matchball mit auf den Weg. Calderano ließ sich nicht zweimal bitten und machte den Auswärtssieg perfekt. Beim 3:1 über Feng Yi-Hsin zeigte er erneut eine starke Leistung.

Mit diesem Erfolg zeigte die TTF also eine klare Reaktion auf die vergangenen Wochen, in denen sie mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Auch wenn man in der Tabelle weiterhin auf dem achten Platz verweilt, ist man punktetechnisch wieder näher an die vorderen Plätze herangerückt und hat die Play-offs in Blickweite. So sieht es auch Matchwinner Hugo Calderano: „In unserer aktuellen Tabellensituation war es heute ein sehr wichtiger Erfolg für uns. Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir weiterhin um die Play-offs kämpfen. Heute bin ich sehr stolz auf mein Team und auch mit meiner persönlichen Leistung bin ich zufrieden. Wir haben unter der Woche gut trainiert und waren frisch, das hat man gemerkt.“

Erleichtert zeigte sich auch TTF-Präsident Kristijan Pejinovic: „Glückwunsch an das Team zur geschlossenen Teamleistung. Gegen ein starkes Grenzau, welches mit einem beflügelten Feng von der WM angetreten ist, waren es zwei enorm wichtige Punkte. Hugo hat heute bravourös gespielt und auch Alvaro erledigte seine Aufgabe gut.“

Für die TTF Liebherr Ochsenhausen geht es bereits am kommenden Freitag in der Tischtennis-Bundesliga weiter. Zum 17. Spieltag empfangen die TTF den amtierenden Champions-League-Sieger und Tabellenführer Saarbrücken in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Tickets für dieses Spiel gibt es noch im Ticketshop der TTF (www.ttfo.de/tickets).

TTC Zugbrücke Grenzau – TTF Liebherr Ochsenhausen 1:3. Die einzelnen Spiele im Überblick: Feng Yi-Hsin – Can Akkuzu 3:0 (12:10, 11:7, 12:10), Samuel Walker – Hugo Calderano 0:3 (7:11, 5:11, 9:11), Maciej Kubik – Alvaro Robles 1:3 (7:11, 4:11, 12:10, 13:15), Feng Yi-Hsin – Hugo Calderano 0:3 (12:14, 5:11, 11:6, 9:11).