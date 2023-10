Bürgermeister auf „Kennenlern-Tour“

Begleitet wurde er von der Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Kultur, Kathrin Käppeler, und der stellvertretenden Schulleiterin Martina Vanselow. Das Hauptthema der Gespräche war die Raumsituation an der Grundschule. Bei einem Rundgang im Schulgebäude wurde das Stadtoberhaupt auch von einigen Klassen freudig begrüßt. Viele Kinder konnten die Frage, wer da zu Besuch komme, ohne langes Nachdenken beantworten: „Das ist der neue Bürgermeister Philipp Bürkle!“ Darüber war nicht nur der so Erkannte erfreut, auch die Lehrkräfte waren stolz auf ihre Schüler, die damit eindrucksvoll gezeigt hatten, dass sie sich bestens mit aktuellen Themen auskennen.

Die Schulleiterin vermittelte dem Bürgermeister nicht nur einen Einblick in die Digitalisierung, sondern zeigte ihm, wo es beim Mittagessen oder bei der Betreuung der Schüler noch Bedarf gibt. Besichtigt wurde auch der Standort für die Container, die neben der Schule aufgestellt werden sollen, um die drängendste Raumnot zu beseitigen. Hier konnte Philipp Bürkle bereits mitteilen, dass die Lieferung beauftragt sei und er davon ausgehe, „dass die Schule spätestens nach den Herbstferien einziehen“ könne. Und er fügte hinzu: „Wir sind allen Beteiligten ‐ den Lehrerinnen und Lehrern und allen Akteuren an der Schule ‐ dankbar für deren überdurchschnittliches Engagement in dieser besonderen Situation“. Zum Abschied kündigte das Stadtoberhaupt an, die Grundschule bald wieder zu besuchen: „Ich möchte Sie alle und auch Ihre Einrichtungen nach und nach immer besser kennenlernen.“

Die „Kennenlern-Tour“ will Philipp Bürkle in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen.