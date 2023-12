Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben in der Tischtennis-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. Beim TTC Schwalbe Bergneustadt kassierte das Team von Cheftrainer Yong Fu eine bittere 2:3-Niederlage. Nur Hugo Calderano konnte mit zwei Einzelsiegen überzeugen. Durch die Niederlage verpasste Ochsenhausen den Sprung in die Play-off-Plätze und steht in den nächsten Spielen unter Zugzwang.

Gauzy bleibt in Ochsenhausen

Das TTF-Team stellte sich fast von selbst auf. Hugo Calderano, Hayate Suzuki und Alvaro Robles kamen zum Einsatz. Der Franzose Simon Gauzy, erst am Tag zuvor vom World-Team-Cup aus China zurückgekehrt, blieb in Ochsenhausen. Bergneustadt überraschte nicht personell, dafür aber taktisch. In der Reihenfolge Romain Ruiz, Adrien Rassenfosse und Benedikt Duda hielt der TTC dagegen.

Calderano gleicht zweimal aus

Nach den ersten beiden Einzeln stand es erwartungsgemäß unentschieden. Der 19-jährige Japaner Hayate Suzuki war in seinem erst zweiten Einsatz für die TTF gegen Romain Ruiz mit 0:3 chancenlos. Gegen das variable Spiel des stark spielenden Franzosen kam Suzuki nicht zurecht und konnte nur im ersten Satz ansatzweise mithalten. Dasselbe Bild nur umgekehrt bot sich im anschließenden Duell zwischen Ochsenhausens Nummer eins Hugo Calderano und dem Belgier Adrien Rassenfosse. Calderano nahm das Match von Beginn an in die Hand und überzeugte souverän mit einem klaren 3:0-Erfolg.

In der dritten Partie hatte dann wieder Bergneustadt die Nase vorn. Alvaro Robles musste sich Benedikt Duda, dem eigentlichen Topspieler der Gäste, an Position drei geschlagen geben. Auch wenn der Spanier im Dress der TTF ab Satz zwei auf Augenhöhe agierte, musste er sich seinem Gegenüber mit 0:3 geschlagen geben - die taktische Aufstellung des Gastgebers zahlte sich aus. Hugo Calderano hatte gegen eine frühzeitige Niederlage im Anschluss etwas einzuwenden und gewann das Duell der beiden Einser gegen Romain Ruiz in vier Sätzen - das Schlussdoppel musste entscheiden. Die Ochsenhauser Robles/Suzuki trafen auf Duda/Rassenfosse. Das neu formierte TTF-Duo verlor mit 1:3 und die Niederlage war besiegelt.

Negativserie in fremder Halle

Durch die Auswärtspleite verpasste Ochsenhausen den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Die Negativserie in fremder Halle ist also weiter auffällig, doch eine wirkliche Erklärung hat TTF-Präsident Kristijan Pejinovic nicht parat. „Mein Glückwunsch geht zunächst an Bergneustadt, sie haben heute stark gekämpft und verdient gewonnen. Hugo war tadellos unterwegs, Alvaro verlor gegen eine starken Duda und Hayate musste aufgrund seiner fehlenden Erfahrung leider etwas Lehrgeld bezahlen“, sagte er.

„Kadertechnisch sind wir weiter auf Kante genäht und hoffen mit Blick auf die nächsten Wochen auf eine schnelle Genesung von Samuel und Can. Nichtsdestotrotz wurde unsere Auswärtsschwäche erneut sichtbar und holt uns immer wieder ein. Gemeinsam als Team müssen wir analysieren, wie wir diese abstellen können.“

Warnung mit Blick auf die Gesamtsituation

Hugo Calderano zeigte sich ebenfalls enttäuscht und sprach eine Warnung mit Blick auf die Gesamtsituation aus. „Natürlich bin ich heute nicht glücklich über die Niederlage. Wir haben nun eine sehr gefährliche Situation in der Liga und dürfen die Play-off-Plätze nicht aus den Augen verlieren. Viele Ausrutscher können wir uns nicht mehr erlauben“, so der Brasilianer.

Ob eine andere Aufstellung gegen Bergneustadt etwas geändert hätte? „Diese Frage brauchen wir uns nicht zu stellen. Wir hatten heute nur drei Spieler zur Verfügung und jeder hat das Vertrauen verdient. Alles andere wäre hypothetisch und bringt uns nicht weiter“, so Calderano.

Heimspiel am Samstag

Weiter geht es für die TTF am kommenden Samstag. Dann empfängt Ochsenhausen um 19 Uhr zum letzten Heimspiel des Jahres den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Karten für dieses Spiel gibt nach nach TTF-Angaben im Ticketshop (www.ttfo.de/tickets) oder an der Abendkasse.

Die Statistik zum Spiel

TTC Schwalbe Bergneustadt - TTF Liebherr Ochsenhausen 3:2. Ergebnisse: Romain Ruiz - Hayate Suzuki 3:0 (11:9, 11:7, 11:5), Adrien Rassenfosse - Hugo Calderano 0:3 (6:11, 7:11, 5:11), Benedikt Duda - Alvaro Robles 3:0 (11:5, 11:9, 14:12), Romain Ruiz - Hugo Calderano 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 9:11), Duda/Rassenfosse - Robles/Suzuki 3:1 (11:5, 13:11, 4:11, 11:6).