Bildungswerk Ochsenhausen bietet Umstyling-Kurs an

Das Bildungswerk Ochsenhausen macht auf einige seiner Veranstaltungen aufmerksam.

Beim Seminar „Vorher-Nachher ‐ Ein neuer Typ“ zeigt Image- und Maskenbildner Ayhan Hardaldali am Donnerstag, 19. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, wie die Teilnehmer ihre natürliche Schönheit unterstreichen können. Das Seminar findet in der Ochsenhauser Realschule im Musiksaal (Raum N 0.09) statt. Die Kursnummer lautet 32768. Mitzubringen sind ein Fotoapparat beziehungsweise ein Smartphone und Schreibzeug.

Einmal pro Monat findet zudem der Einführungskurs „Meditation und Gehmeditation“ mit Bettina Jacobsen Peters statt. Dieser beginnt am Donnerstag, 19. Oktober, und findet dann immer donnerstags an vier Terminen von 19.15 bis 20 Uhr in der Kapfhalle in Ochsenhausen statt. Die Kursnummer lautet 32331, die Kursgebühr beträgt 23,60 Euro. In diesem Schnupperkurs erhalten die Teilnehmer einen Einblick in zwei Formen der Meditation. Das „Sitzen“ in Stille und die „bewegte“ Form der Gehmeditation. Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung, wer die Stille-Meditation im Liegen durchführen möchte, bitte Matte, Sitzkissen, Meditationskissen mitbringen.

Mit Bettina Jacobsen Peters findet am Freitag, 20. Oktober, außerdem von 17 bis 20 Uhr in der Alten Schule Wennedach der Kurs „Wohlfühlen und Entspannen“ statt. Die Kursnummer lautet 32330. An diesem Abend geht es um das eigene Wohlbefinden, die innere Entspannung, den eigenen Körper in Liebe wahrzunehmen, die Gedanken zur Ruhe zu bringen und die eigene Selbstwahrnehmung zu stärken. Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung und eine Matte, wer möchte eine kleine Decke.

Ulrike Rosenfeld lehrt am Samstag, 21. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr im Dorfhaus Mittelbuch „Feldenkrais“. Die Kursgebühr beträgt 32,40 Euro, die Kursnummer lautet 32413. Feldenkrais ist eine Lernmethode, mit der die Qualität von Bewegungen verbessert werden kann, so dass diese leichter, effizienter, geschmeidiger und spontaner ausgeführt werden können. Mitzubringen sind: Eine Matte, warme und bequeme Kleidung, eine Decke, ein kleines Kissen, und eine Tasse.

Die Anmeldung beim Bildungswerk ist telefonisch unter 07352/202 893, per Mail an [email protected], online unter www.bildungswerk-ochsenhausen.de oder im Büro in der Bahnhofstraße 22 in Ochsenhausen möglich. (Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Das Büro ist während der Ferien geschlossen.)