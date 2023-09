Bezirksliga-Rivalen stehen sich in der Landesliga gegenüber

Im Frühjahr 2022 stiegen sie gemeinsam in die Bezirksliga ab und kehrten ein Jahr später gemeinsam in die Landesliga zurück. Am Samstag ab 15.30 Uhr stehen sich der SV Ochsenhauen und der SV Mietingen gegenüber.

Stolze 15 Punkte betrug am Ende der Vorsprung von Meister Mietingen auf den SVO, der anschließend mit starken Leistungen den steinigen Weg durch die Relegation meisterte. Nach sechs Spieltagen in der Landesliga haben die Mietinger erneut deutlich die Nase vorn und sammelten mit zwölf Zählern acht Punkte mehr als Ochsenhausen, das allerdings noch ein Nachholspiel gegen Mitaufsteiger SV Baindt (Mittwoch, 18. Oktober, 19 Uhr) in der Hinterhand hat.

SVM-Trainer Philipp Lang relativiert den großen Vorsprung in der Meistersaison jedoch und stellt fest: „Ochsenhausen hat uns lange das Leben schwer gemacht.“ Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm dabei die direkten Duelle, in denen sich jeweils das Heimteam knapp durchsetzte. Mit dementsprechend „großem Respekt“ geht Lang das Gastspiel am Ochsenhauser Kloster an.

Außer Respekt dürften die Mietinger auch viel Selbstvertrauen im Gepäck haben. Denn nach sechs Partien mit drei Siegen und drei Remis kann Lang eine „absolut gute Zwischenbilanz“ ziehen und betont, dass sein Team gegen starke Gegner gezeigt habe, dass es mithalten könne. „Dabei haben wir auch Rückschläge gut weggesteckt.“

Der SVO profitierte in der vergangenen Saison vor allem von seiner Heimstärke und der defensiven Stabilität. In der Bezirksliga kassierte der SVO nur 19 Gegentreffer in 32 Partien und damit sechs weniger als der SVM, der die zweitbeste Abwehr stellte. Nun schlug es hinter Ochsenhausens Schlussmann Julian Gebhart in fünf Spielen bereits 15 Mal ein, allein in Balingen sieben Mal. Dass die Defensivstärke nicht ganz abhanden gekommen ist, bewiesen die Ochsenhauser jüngst beim 0:0 in Heimenkirch.

„Nachdem wir gegen Balingen auf die Nuss bekommen haben, geht der Trend deutlich aufwärts“, blickt der Sportliche Leiter Adrian Kaiser auf die Leistung in Heimenkirch zurück, auch wenn aufgrund der Überlegenheit mehr als ein Remis hätte herausspringen können. „Dennoch stimmt uns das Spiel zuversichtlich. Am Samstag erwarten wir viele Fans und wollen uns mit drei Punkten belohnen“, fügt Kaiser an.

Während Lukas Niepel und Simon Springer angeschlagen sind und auszufallen drohen, kehren Daniel Kunz und Max Wanner in den SVO-Kader zurück. SVM-Trainer Lang muss auf Timo Hagel, Florian Arnold und Steffen Sandmaier verzichten.